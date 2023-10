Dernier sondage avant les élections: une claque pour les Verts et les autres?

Ce dimanche, le peuple suisse se rend aux urnes pour élire le Conseil national et celui des Etats et voici les dernières tendances.

Le 22 octobre, de grandes élections auront lieu en Suisse: tous les sièges du Conseil national et du Conseil des Etats seront repourvus ou renouvelés.

Le centre de recherche Sotomo (mandaté par la SSR) et le groupe Tamedia (en collaboration avec l'institut de recherche LeeWas) réalisent régulièrement des sondages avant les élections. Ce mercredi, Sotomo a publié le dernier baromètre électoral avant les élections. Voici les résultats, ainsi que ceux des sondages précédents.

Dans le sondage Sotomo réalisé entre le 22 septembre et le 5 octobre, les Verts perdent 3,5 points de pourcentage par rapport aux dernières élections, en 2019. Ils n'obtiennent plus que 9,7%. Le parti perdrait ainsi un peu plus de la moitié de ses gains de 2019. Selon le même sondage, les Vert'libéraux et le PLR connaissent également une baisse d'un point de pourcentage chacun.

Le grand vainqueur est l'UDC qui, selon le sondage, gagnerait 2,5 points par rapport à 2019 avec 28,1% des voix. Le PS devrait également connaître une progression, avec une hausse de 1,5 point. Selon le sondage Sotomo, le Centre remplacerait le PLR à la troisième place. Le parti présidé par Gerhard Pfister enregistre une hausse de 0,5 point. Ces chiffres se situent toutefois dans une marge d'erreur statistique de +/- 1,2%.

Les grands thèmes de la campagne électorale

Les gagnants et les perdants des élections sont en grande partie déterminés par les thèmes que la population considère comme importants. Il n'est donc pas surprenant qu'en 2019, alors que le changement climatique était le thème principal de la campagne électorale, l'UDC ait perdu et les Verts aient progressé. Mais qu'en est-il cette année?



Sotomo a également posé la question et voici les résultats. 👇

Ces conclusions diffèrent nettement de celles du sondage Sotomo de début septembre. L'augmentation des primes d'assurance maladie est de loin le sujet le plus important avec 51%, alors qu'en septembre, ce chiffre était encore de 39%. Le sondage du dernier baromètre électoral a démarré peu avant l'annonce des primes d'assurance maladie pour 2024. Environ la moitié des personnes interrogées ont répondu aux questions liées à cette augmentation.

Voici comment ont évolué les valeurs obtenues par les partis dans les sondages depuis 2019.

UDC

Peu après le revers électoral subi par le parti de droite en 2019, ses valeurs ont chuté encore plus bas, à 24,1%. Depuis, l'UDC s'est bien rattrapée. Selon le dernier sondage de Sotomo, 28,1% des électeurs se prononcent en faveur du parti populaire. Ce chiffre est toutefois légèrement inférieur à celui publié récemment par Tamedia.

PLR

Le PLR a également perdu du terrain en 2019: moins 1,3% – une perte, toutefois, moins importante que l'UDC. Dans les sondages, les libéraux sont tombés à 13,6%. Le sondage Sotomo fournit désormais une valeur légèrement plus élevée. Selon ce pronostic, le PLR se situe à 14,1%.

Le Centre

Le Centre, encore composé des deux partis indépendants PBD et PDC, lors des dernières élections, s'est d'abord maintenu. Au fil des sondages, sa part électorale n'a varié qu'entre 14,3 et 13,3%. Selon le sondage Sotomo, il se situe désormais à 14,3%.

Vert'libéraux

Le parti Vert'libéral a été l'autre grand gagnant de 2019: il a alors progressé de 3,2%. Depuis, le parti a connu de véritables montagnes russes: deux ans après les élections législatives, plus de 10% des personnes interrogées ont déclaré voter pour les Vert'libéraux – 2 points de plus qu'en 2019. Selon les derniers sondages, le parti est, toutefois, à nouveau en net recul. Sa popularité semble être plus basse qu'en 2019.



Verts

Pas de montagnes russes pour le parti écologiste, mais plutôt une descente aux enfers depuis son grand succès lors des dernières élections. Selon le sondage Sotomo, les Verts perdent 3,5 points de pourcentage par rapport à 2019. C'est la première fois que l'on prédit une part électorale inférieure à 10%.

PS

Le parti de gauche se montre plus constant dans les sondages que les autres formations. En 2019, le PS était le plus grand perdant derrière l'UDC, avec une perte de plus de 2%. Depuis, il a connu une légère baisse dans les sondages – jusqu'à ce qu'il remonte au printemps dernier. Dans le dernier sondage Sotomo, le PS connaît son pic de succès depuis les élections de 2019. Il enregistre une hausse de 1,5 point de pourcentage et se situe désormais à 18,3%.

