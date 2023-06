Le PLR et l'UDC présenteront une liste commune pour le Conseil des Etats avec comme candidat pour le PLR le ministre Jacques Gerber. Image: KEYSTONE

Le PLR et l'UDC s'allient pour les fédérales dans le Jura

Les deux partis présenteront une liste commune pour le Conseil des Etats. En opérant ce rapprochement avec l'UDC, le PLR souhaite maximiser ses chances de succès.

Dans le canton du Jura, le PLR et l'UDC s'allient en vue des élections fédérales de cet automne. Ils présenteront une liste commune pour le Conseil des Etats avec comme candidat pour le PLR le ministre Jacques Gerber. Pour le Conseil national, ils partiront avec des listes apparentées.

Le PLR Jura a défini sa stratégie et désigné ses candidats mercredi soir à Miécourt lors de son assemblée générale. Après la ministre socialiste Nathalie Barthoulot, c'est donc un deuxième membre du Gouvernement jurassien qui est en lice pour le Conseil des Etats.

Ministre le mieux élu lors des dernières élections cantonales en 2020, Jacques Gerber a gagné en visibilité lors de la pandémie. L'UDC va désigner le 29 juin son candidat ou sa candidate qui va figurer sur le ticket avec le ministre de la Santé et de l'Economie.

En opérant ce rapprochement avec l'UDC, le PLR souhaite maximiser ses chances de succès. Il souligne l'importance d'un vote utile qui le pousse à s'allier avec l'UDC. Cette alliance pourrait mettre en difficulté tant le Parti socialiste que le Centre.

Une issue incertaine

Si par le passé les élections fédérales pouvaient sembler jouées d'avance dans le canton du Jura, il n'en sera rien cet automne. La lutte pour les deux sièges à la chambre des cantons s'annonce indécise et féroce.

Dans le canton du Jura, l'élection au Conseil des Etats se fait au système proportionnel, favorisant les grands partis. Les sièges jurassiens sont aujourd'hui occupés par la socialiste Mathilde Crevoisier Crelier, qui a succédé en décembre à Elisabeth Baume-Schneider et par le centriste Charles Juillard.

Deux formations organisées sous la bannière «Ensemble»

Dans la course au Conseil national, le PLR a désigné Irène Donzé et Yann Rufer, Anne Sulliger et Anaël Lovis ainsi que Maëlle Wenger et Nicolas Kocher.

Les deux formations organiseront sous la bannière «Ensemble», la campagne pour l'élection au Conseil des Etats. «Des campagnes distinctes mais complémentaires seront menées pour l'élection au Conseil national», précise la section jurassienne du PLR. (ag/ats)