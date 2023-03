Swissgrid annonce une forte hausse des tarifs d'électricité en 2024

Le prix de l'électricité va continuer de grimper en 2024. En plus des coûts de réseau plus élevés, l'exploitant de ce dernier, Swissgrid, facture pour la première fois les coûts des réserves hivernales. Un ménage moyen paiera plus du double de cette année.

Au total, un ménage moyen avec une consommation annuelle de 4500 kilowattheures (kWh) devra s'acquitter en 2024 de tarifs Swissgrid de 146 francs. En 2023, il lui en coûtait 70 francs sur la facture d'électricité.

Ce tarif plus que doublé s'explique par une augmentation du prix du réseau de transport et par les coûts des réserves d'électricité hivernales.

Les services du gestionnaire de réseau reviendront à 92 francs. Cela représente 7% de la facture annuelle d'électricité. A ce tarif plus élevé s'ajouteront en 2024, pour la première fois, les coûts pour les réserves hydroélectriques, les centrales de réserve et les groupes électrogènes de secours destinés à assurer l'approvisionnement du pays. La Confédération a en effet décidé par ordonnance que Swissgrid devait facturer ces coûts au consommateur.

Il en coûtera ainsi 54 francs supplémentaires au consommateur moyen. Les entreprises seront elles aussi fortement impactées.

«Facteurs exogènes»

Swissgrid explique, par ailleurs, la forte augmentation du prix de la prestation de base du réseau de transport par l'explosion des tarifs des services-système (PSS) généraux. Le prix de ces prestations - qui assurent l'équilibre entre production et consommation - passe de 0,46 centime par kWh cette année à 0,75 centime en 2024.

En 2024, un ménage moyen paiera plus du double de cette année. Image: sda

A ce sujet, Swissgrid écrit qu'en raison des prix escomptés sur les marchés européens de l’électricité, il s’attend à une nette augmentation des charges d’approvisionnement pour la mise en réserve de la puissance de réglage. Le gestionnaire du réseau suisse doit, en outre, réduire un déficit, également dû en grande partie à la forte hausse des prix du marché de l’électricité.

De plus, le tarif pour les pertes de transport passe de 0,3 à 0,64 centime par kWh. Là encore, la raison en est la forte augmentation des coûts d'approvisionnement dans un contexte de prix élevés.

En résumé, les raisons de toutes ces hausses «sont des facteurs exogènes sur lesquels Swissgrid n'a aucune influence», précise l'entreprise, en référence aux prix sur les marchés de l'électricité et aux prescriptions réglementaires. A noter que les tarifs d'utilisation du réseau, qui dépendent beaucoup moins de facteurs exogènes, restent stables. (ats)