L'A9 entre Conthey et Riddes fermée temporairement mercredi matin

Plus de «Suisse»

L'autoroute A9 entre Conthey et Riddes en direction de Martigny sera fermée à la circulation mercredi entre 9h45 et 11h30.

Le Conseil fédéral veut faire des économies et voici où il pense trancher

Voici les deux plus gros émetteurs de CO₂ de Suisse

Voici le top 10 des patrons les plus payés de Suisse

Les plus lus

Un policier suisse aurait-il aussi tué Nahel? Ce spécialiste explique

Le décès du jeune Nahel à Nanterre, en France, pose la question de l'usage de l'arme et des conditions d'interpellations. Qu'en est-il en Suisse romande? Raphaël Jallard, directeur de l'école de police qui réunit les cantons de Neuchâtel, Fribourg et Jura nous répond.

Course-poursuite, méthode d'interpellation et usage de l'arme, l'intervention policière qui a couté la vie au jeune Nahel, en France sera analysée sous toutes les coutures dans les prochaines semaines. L'Hexagone comptait en 2021 290 tirs ayant entraîné la mort de 10 personnes. En Suisse, pour la même année, les policiers ont fait usage de leur arme à six reprises causant la mort dans un cas, selon la Conférence des commandantes et commandants des polices cantonales.