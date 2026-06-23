Un motocycliste décède à Lausanne

Un motard de 44 ans a perdu la vie mardi matin à Lausanne, écrasé contre un bus alors qu'il patientait à un cédez-le-passage.

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Un motocycliste de 44 ans a perdu la vie mardi matin sur la route des Plaines-du-Loup à Lausanne. Le malheureux, qui s'était arrêté à un cédez-le-passage, a été percuté par une voiture venant derrière lui et comprimé contre un bus des transports publics lausannois circulant perpendiculairement.

L'accident a eu lieu vers 08h20. Malgré l'intervention rapide des secours, la victime, de nationalité italienne et domiciliée à Lausanne, est décédée sur place. La Police municipale de Lausanne précise dans un communiqué:

«Il n'y a pas d'autres blessés à signaler»

Le conducteur de la voiture, un homme de 45 ans de nationalité érythréenne, lui aussi domicilié à Lausanne, a été entendu par les enquêteurs avant de pouvoir s'en aller. La route des Plaines-du-Loup a été fermée dans les deux sens entre le chemin du Bois-Gentil et le parking du Vélodrome jusqu'à 15h45. (sda/ats/svp)