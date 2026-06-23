assez ensoleillé31°
DE | FR
burger
Suisse
Accident

Lausanne: un motocycliste décède sur la route des Plaines-du-Loup

Un motocycliste décède à Lausanne

Un motard de 44 ans a perdu la vie mardi matin à Lausanne, écrasé contre un bus alors qu'il patientait à un cédez-le-passage.
23.06.2026, 18:0023.06.2026, 18:00

Un motocycliste de 44 ans a perdu la vie mardi matin sur la route des Plaines-du-Loup à Lausanne. Le malheureux, qui s'était arrêté à un cédez-le-passage, a été percuté par une voiture venant derrière lui et comprimé contre un bus des transports publics lausannois circulant perpendiculairement.

L'accident a eu lieu vers 08h20. Malgré l'intervention rapide des secours, la victime, de nationalité italienne et domiciliée à Lausanne, est décédée sur place. La Police municipale de Lausanne précise dans un communiqué:

«Il n'y a pas d'autres blessés à signaler»

Le conducteur de la voiture, un homme de 45 ans de nationalité érythréenne, lui aussi domicilié à Lausanne, a été entendu par les enquêteurs avant de pouvoir s'en aller. La route des Plaines-du-Loup a été fermée dans les deux sens entre le chemin du Bois-Gentil et le parking du Vélodrome jusqu'à 15h45. (sda/ats/svp)

L'actu en Suisse c'est par ici
L&#039;aéroport de Zurich change ses règles pour les bagages cabine
L'aéroport de Zurich change ses règles pour les bagages cabine
Le franc suisse a un talon d&#039;Achille
1
Le franc suisse a un talon d'Achille
de Daniel Zulauf
Initiative UDC: Des trolls d&#039;extrême droite se sont immiscés dans la votation
1
Initiative UDC: Des trolls d'extrême droite se sont immiscés dans la votation
de Michael Graber
Trois communes déposent un recours contre le bruit des F-35
3
Trois communes déposent un recours contre le bruit des F-35
Thèmes
Une Lamborghini prend feu dans une station-service à Oberarth
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Chopard licencie moins de gens que prévu en Suisse
Chopard revoit à la baisse son plan de licenciements à Fleurier: 25 postes supprimés au lieu de 28, après la mobilisation du syndicat Unia.
L'horloger genevois Chopard ne licenciera que 25 personnes, au lieu des 28 annoncés à fin mai, sur ses sites de Fleurier (NE). Le syndicat Unia estime que la mobilisation a permis de sauver trois emplois et d'obtenir «un plan social digne de ce nom».
L’article