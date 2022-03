Record d'accident en montagne en Suisse, voici les chiffres

Le Club alpin suisse a diffusé les chiffres des drames en montagne l'an dernier. Le Covid a poussé les gens vers le grand air et les accidents se sont multipliés.

Malgré la pandémie de Covid-19, ou justement à cause d'elle, de nombreuses personnes ont passé du temps en montagne l'année dernière, a indiqué, mercredi, le Club alpin suisse (CAS). Comme il y a eu beaucoup de neige au cours des premiers mois de la saison hivernale, de nombreuses personnes se sont adonnées aux sports de neige.

Cela s'est également reflété dans le nombre d'accidents et de situations d'urgence. Ainsi, de nombreuses personnes se sont retrouvées en situation d'urgence ou ont été victimes d'un accident lors de la pratique du ski de randonnée, du ski hors-piste et de la raquette à neige. Les accidents liés à des avalanches ont également été plus nombreux que l'année précédente.

Dans le détail, pour l'hiver:

3680 montagnards se sont retrouvés en situation de détresse, ont eu un accident ou ont dû être secourus dans les montagnes suisses. C'est plus que jamais, surtout dans en ce qui concerne les sports de neige.

201 personnes ont perdu la vie au total.

Et pour la période estivale?

En revanche, le nombre de cas d'urgence et d'accidents dans le cadre des activités de montagne estivales est resté dans la moyenne pluriannuelle: 131 alpinistes classiques ont été victimes d'un accident mortel. La part des victimes étrangères était inférieure de 10 points de pourcentage à celle des autres années, à savoir environ 30 %. (jah/dpa)