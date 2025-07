Vidéo: instagram

«C’est fou!» Will Smith a des trucs à dire sur la Suisse

Samedi, le Prince de Bel-Air a atterri avec son jet privé à Berne pour son «tout premier concert en Suisse». Quatre jours avant son arrivée à Paléo, l’Américain a découvert quelques spécificités nationales.

Plus de «Divertissement»

Ce sera l’un des highlights du Paléo Festival, qui démarre mardi. Mais avant de poser son avion en Suisse romande, il a survolé la campagne bernoise avec une constatation.

«On est en train d’atterrir en Suisse. Ce sera mon tout premier concert en Suisse» Will Smith, sur Instagram

Will Smith parle évidemment du Gurten Festival, là où il a enflammé la grande scène à 23h, samedi soir. Mais, avant cela, le Prince de Bel-Air a bien dû découvrir son petit nid pour la nuit. Et, quoi de mieux que les dorures du Bellevue, lové tout à côté du Palais fédéral, pour accueillir une star mondiale.

Depuis le balcon de sa chambre, forcément un panorama à tomber, un «petit problème en vue» (le mot Casino sur une façade voisine) et un accueil typiquement suisse.

De quoi parle-t-on? De chocolat bien sûr. En déballant la plaque sous l’œil de la caméra, Will Simith sait qu’il est en train de déflorer un cliché national qu’il sera obligé d’apprécier à plein volume. Une fois un premier carré fourré dans sa bouche, le rappeur a eu un truc à dire sur l’Ours de Berne de Camille Bloch.

«Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmh! C’est vraiment bon» Will Smith, critique culinaire.

Départ ensuite pour le Gurten Festival. En chemin, quelques surprises. Au loin, à travers les fenêtres du van qui trimballe la team Smith, la Jungfrau, dressée, fière: «Une très célèbre montagne connue dans le monde entier», lui précisera-t-on alors qu’il s’extasie à haute voix.

Un détail va l’étonner: «Il y a aussi des petits bonnets de neige là-bas». Oui, la Jungfrau «est couverte de neige toute l’année». Voilà pour le cours accéléré de géographie suisse.

Puis, juste avant de fouler la scène du Gurten pour le soundcheck, Will Smith va longer l’infrastructure du festival... comme s’il n’en avait jamais vu.

«C’est fou... Ils ont carrément fait pousser une petite ville!» Will Smith

La vidéo en intégralité: Vidéo: instagram

Enfin, saupoudrez aussi de quelques «ouhaou» de circonstance en traversant l’Aar et quelques plaintes au sujet de la pluie et vous obtiendrez le passage typique d’un Américain dans notre douce et petite contrée le temps d’un concert.

Mercredi, pour son concert à Paléo, Will Smith va cette fois devoir atterrir à Genève et rouler jusqu’à Nyon ou… simplement rester trois jours dans notre pays pour s’y balader. Sera-t-il aussi dithyrambique et généreux en images que le couple Bieber cette semaine? Le suspense est littéralement insoutenable.