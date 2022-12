Kandersteg: plusieurs blessés après une collision entre deux véhicules

Image: sda

Lundi après-midi, deux voitures sont entrées en collision frontale sur la route d'accès à la station de chargement des voitures de Kandersteg BE.

Plusieurs personnes ont été blessées, dont une grièvement. La circulation vers la station de chargement a dû être déviée pendant un certain temps via le village de Kandersteg.

Interrogée à ce sujet, une porte-parole de la police cantonale bernoise a confirmé une information du portail d'information bernois Bärn Today.

Elle a précisé que le trafic ferroviaire avait également été temporairement restreint.

A Kandersteg BE et à Goppenstein VS, le BLS transporte des voitures par le rail du canton de Berne vers le Valais et inversement. Les trains circulent via le tunnel de faîte du Lötschberg. Peu avant 17 heures, l'exploitation du chargement des voitures était normale, selon les indications de cette entreprise sur le site Internet du BLS. (chl/ats)