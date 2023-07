Valais: un motard de 33 meurt dans un accident à Martigny-Combe

Un homme de 33 ans est décédé à l'hôpital de Sion jeudi après-midi. Ce conducteur avait perdu le contrôle de son véhicule cinq jours plus tôt sur la route de la Forclaz à Martigny-Combe (VS). L'accident s'est produit le 8 juillet vers 19h20, rappelle la police vendredi dans un communiqué.

La chaleur tue en Suisse, surtout en Romandie

Les vagues de chaleur comme celle qui a frappé la Suisse ces derniers jours vont devenir de plus en plus fréquentes, alertent les autorités. Les effets sur la mortalité sont «significatifs»: près de 500 personnes ont perdu la vie l'été dernier à cause des températures élevées.

La chaleur qui étouffe la Suisse depuis le week-end passé a atteint son point culminant ce mercredi. Les températures maximales ont en effet dépassé la barre des 37°C à Coire et à Genève. Cette première canicule de l'année risque de ne pas être la dernière: les vagues de chaleur et les journées caniculaires se font plus fréquentes et plus intenses à mesure que les changements climatiques progressent, estime la Confédération dans un rapport publié lundi.