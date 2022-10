Le nombre d'accidents professionnels repart à la hausse en 2021

Après une flexion constatée en 2020, le nombre de maladies et d'accidents professionnels enregistrés en Suisse l'année passée a retrouvé les niveaux de 2019. Les conséquences du Covid expliquent largement cette situation.

L'an dernier, 276 886 maladies et accidents professionnels ont été enregistrés en Suisse, rapporte mardi la Suva. Le nombre de cas avait baissé en 2020 (264 311) et retrouve en 2021 les niveaux d'avant la pandémie. En 2019, 278 736 cas avaient été signalés.

Cette situation est liée à la fin des mesures sanitaires, qui ont perdu de leur intensité dans la plupart des branches professionnelles, explique la Suva dans un communiqué.

276 886 maladies et accidents professionnels ont été enregistrés en 2021. (image d'illustration) Image: sda

Le Covid a profondément impacté le nombre des maladies professionnelles. La tendance à la baisse constatée depuis un certain temps a connu une fin abrupte avec le début de la pandémie. On est passé de quelque 3300 cas en 2019 à 16 138 l'année suivante: une hausse de 387%. La plupart d'entre eux, soit un peu moins de 13 000, sont imputables au coronavirus.

Baisse des accidents de sport

En revanche, le nombre d’accidents non professionnels, soit environ 536 000 cas, est toujours nettement plus bas qu’en 2019 (-6,6 %).

Cela provient du fait qu’en raison du Covid-19, la pratique de certains sports, comme le football ou le ski et le snowboard, a aussi été temporairement interdite en 2021, ce qui a entraîné une baisse significative des accidents de sport.

Les assureurs ont versé en 2020 un total de 4,9 milliards de francs de prestations (en frais de traitement, indemnités journalières et rentes invalidité). Un an plus tôt, il leur en a coûté 5 milliards (-1,9%).

S'ajoutent à cela plus de 3,5 milliards de charges extraordinaires pour l'augmentation du volume de capitaux des rentes en cours rendue nécessaire par l'abaissement du taux d'intérêt technique au 1er janvier 2020. Les coûts courants pour 2021 ne sont pas encore disponibles, indique la Suva. Ces chiffres sont issus des annonces d'une vingtaine d'assureurs-accident dans le pays. (ats)