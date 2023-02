UR: Une femme gravement blessée après un accident sur l'A2

UR: Une femme grièvement blessée après un accident sur l'A2

Image: sda

Une automobiliste a été blessée tôt samedi matin dans un accident de la circulation survenu sur l'autoroute A2, qui mène au tunnel du Gothard. Le tronçon entre le tunnel du Seelisberg et Altdorf (UR) a été temporairement fermé dans les deux sens.

L'automobiliste, âgée de 29 ans et qui roulait en direction du sud, a perdu le contrôle de son véhicule immatriculé en Allemagne pour une raison encore peu claire, a indiqué la police uranaise dans un communiqué. La voiture a heurté du mobilier routier avant de prendre feu.

La jeune femme n'a pu quitter son véhicule en flamme que grâce à l'aide de tiers. Elle a été transportée dans un hôpital d'un autre canton. Les dégâts atteignent près de 200 000 francs, a encore précisé la police cantonale.

Le tronçon de l'A2 entre le tunnel du Seelisberg et Altdorf a dû être fermé dans les deux sens dès 02h30. A 07h30 l'autoroute était rouverte, mais il fallait encore compter avec des ralentissements.

L'A5 également touchée

Un véhicule a également pris feu sur l'autoroute A5 la veille au soir, mais sans qu'il soit provoqué par un accident. Une voiture tirant une remorque s'est soudain enflammée vers 18h00 alors qu'elle traversait un tunnel à Perles en direction de Soleure. Il n'y a pas eu de blessé, l'automobiliste réussissant à arrêter son véhicule et à sortir de l'habitacle.

Mais l'incident et l'intervention qui a suivi et qui a nécessité la fermeture complète du tunnel, ont provoqué un important bouchon, la circulation restant bloquée durant plus de deux heures. Vers 20h15, une voie de l'autoroute a pu être rouverte de manière à évacuer les voitures.

Pour des problèmes techniques, plusieurs véhicules bloqués dans la file ont en outre dû être dépannés au moment de repartir. Une ambulance est également intervenue sur place pour une urgencemédicale. Par ailleurs, plusieurs voitures bloquées dans le bouchon ont fait demi-tour sur l’autoroute, des manœuvres «très dangereuses sur une autoroute qui ne doivent en aucun cas être entreprises», rappelle la police cantonale bernoise dans un communiqué samedi. (chl/ats)