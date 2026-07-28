Ces deux modèles de la marque BTWIN sont dangereux. Image: montage watson

Decathlon rappelle deux trottinettes électriques vendues en Suisse

Deux modèles de trottinettes électriques vendues en Suisse sont dangereux, alerte Decathlon. Le détaillant procède au rappel des deux produits.

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En collaboration avec le Bureau de prévention des accidents (BPA), Decathlon rappelle plusieurs modèles de trottinettes électriques BTWIN en raison d'un défaut pouvant provoquer une chute.

Selon l'enseigne, une utilisation intensive peut entraîner l'apparition d'une fissure à la jonction entre le cadre et la potence:

«Malgré des procédures rigoureuses de contrôle qualité, nous avons identifié que les trottinettes électriques SD500E et MD500E de la marque BTWIN présentent un défaut de sécurité.» Decathlon

Cette fissure peut ensuite provoquer la rupture de cette pièce et faire perdre le contrôle de la trottinette. Le rappel concerne les modèles BTWIN SD500E et BTWIN MD500E, vendus entre le 1er septembre 2024 et le 15 juin 2026.

Les références concernées sont les suivantes:

MD500E: identifiants 8884183 et 8873735, numéros d'article 5234673 et 5263834.

SD500E: identifiants 8891701 et 8885601, numéros d'article 5177606 et 5244742.

Decathlon demande aux personnes possédant l'un de ces modèles de cesser immédiatement de l'utiliser afin d'éviter tout risque d'accident. Les clients concernés sont invités à consulter la page dédiée mise en place par Decathlon afin de connaître la marche à suivre pour le rappel et la prise en charge de leur trottinette. (hun)