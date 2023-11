Cette Suissesse n'aurait jamais dû oublier de faire le plein

La conductrice a été dénoncée au ministère public et son permis de conduire lui a été retiré. (luk)

La police cantonale rappelle que quiconque décide de rouler sur l'autoroute avec un réservoir presque vide et qui est forcé de s'arrêter à cause d'une panne d'essence est punissable. Dans de telles conditions, le véhicule ne peut pas être considéré comme sûr.

Dommage total et ambulance mobilisée

Plus de «Suisse»

Sur l'A1, une conductrice s'est arrêtée, car son véhicule est tombé en panne d'essence. Un camping-car a alors violemment percuté la voiture à l'arrêt. Une personne a été légèrement blessée et d'importants dégâts matériels sont à déplorer.

Ce canton est le plus nul de Romandie en anglais

Le détenu le plus célèbre de Suisse sort de prison

Le Conseil fédéral veut de nouveau négocier avec l'UE et ça coince déjà

Ce nouveau concurrent français vient défier Coop et Migros

Migros va mal et s'apprêterait à prendre une décision radicale

Les plus lus

Voici pourquoi on vit plus longtemps en Suisse qu'ailleurs

La Suisse affiche la deuxième meilleure espérance de vie d'Europe, selon les derniers chiffres disponibles. Voici le classement des régions et les explications d'un démographe.

Il paraît que les Alpes, le chocolat et la fondue ont une bonne influence sur la santé: la Suisse offre la deuxième meilleure espérance de vie d'Europe, d'après les derniers chiffres disponibles, diffusés lundi par Eurostat et relatifs à 2021. Alors que dans l'UE la durée de vie moyenne se monte à 80,1 ans, hommes et femmes confondus, dans notre pays ce chiffre grimpe à 83,9.