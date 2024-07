Collision entre un véhicule de police et un taxi à Zurich fait des blessés

«Une course d'intervention urgente implique normalement gyrophare et sirène»

Les passagers blessés, légèrement et moyennement, ainsi que le chauffeur de taxi ont été transportés à l'hôpital. Les deux véhicules ont subi d'importants dommages matériels. La police cantonale zurichoise est en train d'enquêter sur les circonstances de l'accident.

On ignore pour l'heure si la voiture de police avait enclenché son gyrophare.

