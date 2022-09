Le prix du F-35 continue d'augmenter et voici pourquoi

Dimanche prochain, la population suisse sera appelée à s'exprimer sur l'initiative contre l'élevage intensif. Un sujet délicat et complexe, que les opposants affrontent avec... des émojis. Un choix inhabituel, mais logique et efficace, affirme un expert.

Dans quelques jours, la population suisse décidera du destin de l'initiative populaire qui vise à interdire l'élevage intensif. Si l'habituel combat d'affiches est bien visible dans les rues et les campagnes du pays, un détail saute aux yeux: les opposants ont axé leur campagne sur des émojis. On ne parle pas de smiley ou d'autres éléments similaires, mais bien des pictogrammes qu'on retrouve sur Whatsapp et les réseaux sociaux.