Lausanne: Une soirée tranquille finit en rixe mortelle

Un Congolais de 20 ans a perdu la vie dans une rixe, durant la nuit de samedi à dimanche, dans le quartier du Flon. Un de ses amis, âgé de 21 ans, a été grièvement blessé. Ils sortaient d'un club.

Une altercation entre deux groupes a fait un mort et un blessé dimanche vers quatre heures du matin au Flon, à Lausanne. Selon la police municipale, le jeune homme décédé est un Congolais de 20 ans. Touché au thorax, il a succombé à ses blessures. Un de ses amis, âgé de 21 ans et détenteur d'un passeport portugais, a été grièvement blessé. Selon des informations non confirmées par la police, une arme blanche a été utilisée.

«Ce sont deux groupes rivaux qui se sont retrouvés à Lausanne. Il y a …