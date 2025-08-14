Revoter sur le F-35? image: watson

Faut-il revoter sur les milliards du F-35? L'UDC et le PS sont d'accord

Watson a joint cinq parlementaires fédéraux. Hormis le PLR, tous se prononcent en faveur d'un nouveau vote si le coût d'acquisition devait être revu à la hausse, comme le Conseil fédéral le prévoit.

Entre 650 millions et 1,3 milliard. Tel est le surcoût estimé par Berne si l’on devait maintenir la commande de trente-six F-35 aux Etats-Unis pour le prix de 6 milliards francs. Justement, comme disait le conseiller fédéral Guy Parmelin à propos des droits de douane de 39% imposés à la Suisse par Donald Trump: c’est là que la chatte a mal au pied.

La question qui se pose: faudrait-il que le peuple revote si l’option du surcoût était retenue, plutôt que celle d'une diminution du nombre d’appareils commandés pour rester dans le budget initial des 6 milliards?

Le PS est clair à ce sujet. Joint par watson, le conseiller national socialiste vaudois Samuel Bendahan resitue la démarche de son parti:

«Nous avons déposé une intervention parlementaire exigeant que le peuple revote sur le montant de la facture des F-35 devait être plus élevée» Samuel Bendahan

Cette demande est apparue en juin déjà lorsqu’un journaliste indépendant du nom de Beni Gafner avait affirmé que les Etats-Unis exigeaient 1,3 à 1,5 milliard de francs supplémentaires pour les trente-six appareils.

Vincent Maitre est sur la même ligne. Le conseiller national centriste genevois l’affirme:

«Le peuple ayant été amené à voter une première fois sur un budget d’acquisition et non sur un modèle d’avion, il me paraît normal qu’il ait à nouveau la parole si ce budget est revu substantiellement à la hausse.» Vincent Maitre

L’UDC ne fait pas exception. Si le conseiller national vaudois Yvan Pahud estime que «la Suisse doit renforcer sa défense pour répondre aux défis de la géopolitique», il est d’avis, que:

«Le peuple, sur le principe, doit pouvoir se prononcer à nouveau dans l’éventualité d’un dépassement important de l’enveloppe initiale de 6 milliards» Yvan Pahud

Le conseiller national PLR genevois Cyril Aellen ne partage pas cette vision.

«J’attache la plus haute importance à la démocratie directe. Mais, dans le cas présent, je dirais que le crédit supplémentaire qui pourrait être demandé par le Conseil fédéral relève de la procédure d’exécution d’une décision politique préalable. Il ne me paraît pas souhaitable de faire du peuple un instrument de cogestion des procédures d’exécution.» Cyril Aellen

Il faut savoir que le peuple ne se prononce généralement pas en Suisse sur les enveloppes budgétaires votées par le Parlement, et ce dernier serait certainement appelé à se prononcer sur une facture des F-35 revue à la hausse.

Les Suisses avaient pourtant voté le 27 septembre 2020 sur les 6 milliards prévus pour les trente-six F-35 de Lockheed Martin. C'était ans le cadre d'un référendum obligatoire découlant d'un arrêté fédéral. A l'époque, le Conseil fédéral avait souhaité conférer la plus grande légitimité possible à cet «achat du siècle». Le résultat très ric-rac, 50,1% de «oui» seulement, de l'époque, donne sans doute encore plus de poids à ceux qui exigent un deuxième vote.

C'est d'ailleurs comme cela quel l'entend le conseiller aux Etats Vert neuchâtelois Fabien Fivaz, lorsqu'il déclare à watson: