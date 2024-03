Le personnel d'Easyjet Suisse a peur de voler vers Israël

Image: KEYSTONE

Le personnel d'Easyjet Suisse a peur de voler vers cette destination

Le syndicat SSP a effectué un sondage auprès du personnel de cabine d'Easyjet Suisse, il s'avère que la majorité refuse d'effectuer des vols vers Tel-Aviv pour des raisons sécuritaires. Contacté par watson, Jamshid Pouranpir du syndicat des services publics (SSP) s'explique.

«Aujourd'hui il n'y a aucune compagnie aérienne qui vole sur Kiev, pourquoi volerait-on sur Tel-Aviv?» lance Jamshid Pouranpir, secrétaire syndical (SSP). L'objet de son courroux, la reprise programmée des vols Easyjet depuis Genève et Bâle en direction de Tel-Aviv le 31 mars 2024.

«Je rappelle qu'il y a une guerre actuellement en Israël, il y a des tirs de roquettes régulièrement et l'espace aérien n'est pas sûr» Jamshid Pouranpir, secrétaire syndical SSP

Le syndicat SSP a proposé un sondage et 521 personnes (hôtesse et stewards) sur plus de 700 employés concernés ont répondu qu'elles ne souhaitaient pas effectuer des vols vers Israël pour des raisons de sécurité. «C'est une majorité écrasante qui s'oppose à la reprise de ces vols, pourquoi les maintenir?», ajoute Jamshid Pouranpir. Et au syndicaliste de prendre pour exemple Easyjet France qui avait annoncé aux partenaires sociaux le report de la reprise des vols vers Tel-Aviv à une date ultérieure.

«Nous attendons d'Easyjet Suisse la même considération sécuritaire dont les crews français ont bénéficié» Jamshid Pouranpir, secrétaire syndical SSP

Sécurité garantie selon la direction

Le syndicat ne souhaite pas le retour des vols «tant qu'un cessez-le-feu et un accord de paix ne seront pas signés», ils ont rencontré la direction d'Easyjet Suisse qui a affirmé après avoir effectué une analyse de risques que la sécurité du personnel était garantie.

Le syndicat n'exclut pas des actions à la reprise des vols annoncées pour le 31 mars prochain, mais ne souhaite pas en dire plus. Il souligne que «ce n'est pas une action politique, mais une inquiétude sécuritaire partagée par la grande majorité du personnel», il ajoute aussi que 27 employés ont souhaité se porter volontaires pour ces vols, mais que «cela s'avère insuffisant pour une reprise des opérations».

«Nous pensons que la direction suisse privilégie le business à la sécurité de ses employés, car les vols Easyjet du 31 mars prochain sont tous pleins.» Jamshid Pouranpir, secrétaire syndical SSP

Rappelons qu'Easyjet effectuait 6 vols par semaine vers Israël avant le début de la guerre.