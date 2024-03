Encore une fausse alerte à la bombe à l'aéroport de Bâle

L’aéroport de Bâle a été à nouveau victime d’une alerte à la bombe. Le terminal de l’aéroport a été fermé samedi pendant environ deux heures.

A plusieurs reprises, des personnes ont dû attendre devant le bâtiment de l'aéroport de Bâle après une alerte à la bombe Keystone

Une fausse alerte à la bombe a entraîné samedi la fermeture du terminal de l'aéroport de Bâle-Mulhouse pendant deux heures environ. C'était la deuxième menace en deux jours et la troisième fois depuis le début de l'année.

Le terminal a été fermé samedi vers 14 heures, a dit à Keystone-ATS la porte-parole de l'aéroport. Selon le site d'information «20 Minuten», environ 300 personnes ont été touchées par la fermeture. La porte-parole n'a, quant à elle, pas donné d'indications sur le nombre de personnes évacuées.

L'année dernière déjà, l'aéroport de Bâle-Mulhouse avait subi plusieurs fausses alertes à la bombe.

Un coup d'œil sur le site internet de l'aéroport a montré que même pendant la fermeture du terminal, des avions ont décollé et atterri à Bâle-Mulhouse. Tout au plus, un avion en provenance de Belgrade et se dirigeant vers Bâle a été détourné vers un autre aéroport pour y atterrir, toujours selon le portail de l'aéroport.

Pour les questions relatives à la prise en charge de ces passagers au départ ou à l'arrivée, la porte-parole a renvoyé à la préfecture du Rhin supérieur en France, compétente pour les questions de sécurité.

L'année dernière, de nombreuses alertes à la bombe ont également entraîné la fermeture temporaire d'autres aéroports en France. (lal/ats)