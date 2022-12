Le traitement des étudiantes Afghanes condamné par la Suisse

Des étudiantes afghanes quittent l'université de Kaboul, suite à une décision des Talibans. Image: sda

Mercredi, des centaines de jeunes femmes ont été empêchées par des gardes armés d'entrer dans les campus universitaires en Afghanistan.

La Suisse s'est jointe à d'autres pays occidentaux, dont les Etats-Unis et l'UE, et a fermement condamné l'interdiction des universités aux femmes en Afghanistan.

«Les droits humains ne sont pas négociables. C'est un jour noir pour l'Afghanistan» Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE)

Une déclaration commune est soutenue par le représentant de l'UE pour les affaires étrangères ainsi que par les ministres des affaires étrangères de douze pays, dont tous ceux du G7:

«Les mesures des talibans visant à éradiquer les femmes de la vie publique auront des conséquences sur la manière dont nos pays traitent les talibans»

Mardi, les autorités talibanes ont annoncé que les universités afghanes étaient désormais interdites aux filles, déjà privées d'enseignement secondaire, dans une lettre adressée à toutes les universités gouvernementales et privées du pays.

«Les mesures répressives des talibans contre les filles et les femmes afghanes ont été implacables et systématiques», critiquent les ministres. Et de conclure que cette politique met en évidence le non-respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales du peuple afghan par les talibans. (ats/jch)