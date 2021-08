Suisse

Tous les collaborateurs de la Suisse en Afghanistan sont en lieu sûr



Tous les collaborateurs locaux de la Suisse en Afghanistan sont en lieu sûr

Le rapatriement des collaborateurs ayant travaillé pour la Confédération en Afghanistan continue. 141 d'entre eux, ainsi que leurs proches, sont arrivés en Suisse.

Tous les partenaires de Berne et leurs familles ont réussi soit quitter Kaboul soit se trouvent dans la partie sécurisée de l'aéroport de la capitale afghane, a indiqué mardi le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis devant les médias.

Au total, 292 personnes avec un lien avec la Suisse ont été évacuées, a précisé le conseiller fédéral. 66 personnes se trouvent sur l'aéroport afghan.

«L'une des plus grandes opérations d'évacuation de la Suisse est presque terminée»

L'avion affrété de Swiss envoyé dans la capitale ouzbèke Tachkent est lui revenu cette nuit avec 141 employés locaux et leurs familles proches et 78 ressortissants allemands, suédois et afghans, a complété le Tessinois. Pour l'instant, il n'est pas prévu d'envoyer un autre avion suisse sur place.

En contact avec les 15 suisses restant

15 Suisses sont encore en Afghanistan. Il s'agit de personnes qui n'ont pas pu ou pas voulu se rendre à l'aéroport, a-t-il ajouté. L'ambassade de Suisse à Islamabad, compétente pour l’Afghanistan, maintient un contact régulier avec eux. La Suisse «travaille sans relâche» pour que ces personnes puissent également quitter le pays, a souligné le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Aucune famille séparée

Les ressortissants afghans ont passé à l'aéroport tous les contrôles prévus avant d'être répartis, comme à l'ordinaire, dans différents centres d'enregistrement de la Confédération. Les autorités ont veillé à ne pas séparer les familles.

Les contrôles de différents services liés aux affaires étrangères n'ont fait apparaître aucun élément de sécurité pouvant affecter l'entrée de ces personnes en Suisse. Au besoin, un troisième contrôle pourra encore être effectué au cas par cas dans les centres pour requérants. (ats/fag)

