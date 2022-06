Image: Keystone

Alexandre Jollien accusé d'agression sexuelle et d'exhibitionnisme

Une plainte a été déposée il y a un an par un étudiant de 26 ans, à Paris. L'écrivain suisse «conteste totalement» les faits qui lui sont reprochés.

La nouvelle fait grand bruit. Vendredi 10 juin, le parquet de Paris a déclaré à l’Agence France-Presse (AFP) qu'Alexandre Jollien, 46 ans, faisait l’objet d’une enquête suite à une plainte déposée à son encontre un an plus tôt. L'écrivain valaisan est accusé d'agression et exhibition sexuelles.

Confirmant les révélations du Parisien publiés le 9 juin, le parquet de Paris a ajouté que des investigations étaient actuellement menées par le commissariat du 5e arrondissement de Paris.

Présumé innocent, Alexandre Jollien – qui est lourdement handicapé par une infirmité motrice cérébrale depuis sa naissance – a argué n'avoir «jamais imposé quoi que ce soit à qui que ce soit d’ordre sexuel». Les faits se seraient déroulés quasiment deux ans jour pour jour avant l'enquête des autorités parisiennes, a rapporté son avocat Philippe Guillemard.

Des faits qui remonteraient à 2015

Le 19 juin 2019, un homme du nom de Baudouin a déposé une plainte contre Alexandre Jollien. Dans Le Parisien, le plaignant explique avoir été stagiaire, quatre ans plus tôt, pour Les Arènes/L’Iconoclaste, maison d'édition au sein de laquelle le Sierrois publiait à l’époque. Le jeune homme revient sur plusieurs séances de travail au cours de l'été 2015 durant lesquelles il affirme avoir subi des attouchements sexuels, dans une chambre d’hôtel parisienne, de la part d'Alexandre Jollien.

L'écrivain lui aurait ouvert la porte en étant nu avant de lui solliciter un massage des mains. Beaudoin, qui était alors âgé de 20 ans, aurait accepté de le faire, mais explique avoir refusé de se dévêtir lorsqu'Alexandre Jollien le lui aurait ultérieurement demandé.

Philippe Guillemard a fait savoir que son client «conteste totalement» ces accusations. Le principal concerné n'a pas souhaité commenter davantage l'affaire, tout comme l'ancien stagiaire et son avocate qui ont tous trois été contactés par l'AFP vendredi 10 juin.

Alexandre Jollien est marié et père de famille. Il est notamment connu pour des ouvrages à succès comme L’Eloge de la faiblesse (1999) ou encore Le Philosophe nu (2010). Il était dernièrement à l’affiche du film Presque (2021). (mndl)