Pourquoi les agriculteurs combattent l'initiative pour le paysage

«Tout le monde en profitera: les animaux disposeront d’étables plus grandes, avec plus de lumière, d’aération et d’espace pour bouger, les familles paysannes pourront travailler plus efficacement et toucheront de meilleurs revenus et la population profitera de denrées alimentaires locales à prix abordables et d’une grande offre d’activités proches de l’agriculture»

Markus Ritter, président de l'USP