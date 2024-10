Les paysans souffrent dans le canton du Jura

Les agriculteurs et les fiduciaires rapportent une aggravation jugée inquiétante.

«Les crises successives ont épuisé les finances des exploitations, menaçant des entités pourtant jugées solides et bien tenues»

Plus de «Suisse»

Agrijura alerte sur les graves difficultés financières des exploitations agricoles jurassiennes et propose des mesures pour soutenir les familles paysannes.

Les agriculteurs et les fiduciaires rapportent une aggravation jugée inquiétante (image d'illustration).

Les agriculteurs et les fiduciaires rapportent une aggravation jugée inquiétante (image d'illustration). Keystone

Les plus lus

Une entreprise de munitions à Thoune ne serait plus rentable

SwissP Defence menace la viabilité de son site de Thoune suite à la baisse des commandes de l'armée suisse.

L'exploitation économiquement durable du site de production de Thoune (BE) du fabricant suisse de munitions SwissP Defence n'est plus garantie. En cause: la baisse des commandes de munitions de petit calibre de l'armée suisse au cours des dernières années.