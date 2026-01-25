ciel couvert
DE | FR
burger
Suisse
Albert Rösti

Le coût réel du retour du nucléaire inquiète même chez le PLR

Le conseiller fédéral Albert Rösti peut imaginer que les subventions destinées aux énergies renouvelables soient également utilisées pour une nouvelle centrale nucléaire.
Le conseiller fédéral Albert Röst dit pouvoir imaginer que les subventions destinées aux énergies renouvelables soient également utilisées pour une nouvelle centrale nucléaire.Image: Keystone

Le coût réel du retour du nucléaire inquiète même chez le PLR

La Commission de l'environnement du Conseil des Etats veut lever l'interdiction de construire de nouvelles centrales nucléaires. La question de leur financement promet néanmoins de longs débats au Parlement.
25.01.2026, 15:56
Othmar von Matt / ch media

La Commission de l'environnement du Conseil des Etats a amorcé, lundi, un tournant dans la politique énergétique. Elle soutient la contre-proposition indirecte du Conseil fédéral à l'initiative «Blackout». Le but: lever l'interdiction de construire de nouvelles centrales prévue par la loi sur l'énergie nucléaire.

Le Conseil des Etats a de bonnes chances d'adopter cette contre-proposition. Elle devrait avoir toutefois plus de mal à passer au Conseil national. Mais le financement d'une nouvelle centrale occupe déjà le centre des débats.

Un exemple français qui fait réfléchir

Le conseiller aux Etats PLR Damian Müller est l'un de ceux qui se penchent sur cette question. Il est le seul membre bourgeois de la Commission à ne pas avoir approuvé la contre-proposition, s'abstenant lors du vote. Il déclare:

«Le financement de l'énergie nucléaire me préoccupe grandement. Il faut le réglementer, sinon cela conduira à un référendum»
La Suisse court vers la catastrophe et le nucléaire n'y peut rien

Müller rappelle le cas de la construction de la dernière centrale en France, le réacteur 3 de Flamanville. Il a été mis en service fin 2024. Le chantier a duré 17 ans, bien plus que prévu.

Le budget initial de 3,3 milliards d'euros a également été largement dépassé. Selon la Cour des comptes française, il atteint au final entre 13 et 23,7 milliards (ce dernier chiffre incluant les provisions pour le démantèlement et la gestion des déchets nucléaires). Müller déclare:

«Je refuse que la population suisse dépense des milliards pour le nucléaire dans le seul but que des investisseurs étrangers construisent des centres de données à des conditions avantageuses.»
(FILES) This photograph taken on April 25, 2024, shows the nuclear power plant of Flamanville, north-western France, as the Flamanville 3 nuclear power plant is ready to start. EDF has shut down the E ...
La centrale de Flamanville, en avril 2024.Image: AFP
«D'autant plus que les besoins financiers supplémentaires pour les prochaines années sont déjà très élevés: dix milliards pour la sécurité, treize à quinze milliards par an pour les institutions sociales.»
Le conseiller aux Etats Damian Muller.
Le conseiller aux Etats Damian Müller.Image: Keystone

La question du financement

Lundi, le ministre de l'Energie, Albert Rösti, a pour sa part évoqué le sujet pour la première fois sur SRF. Il a émis la possibilité d'octroyer à la construction d'une centrale des subventions fédérales similaires à celles pour les énergies renouvelables. Il a notamment insisté:

«Il s'agit maintenant, et je soutiens cette idée, d'utiliser vraiment les subventions pour le renouvelable»

Mais s'il s'avère un jour que le pays ne peut fonctionner sans le nucléaire, le Parlement devra également s'accorder sur son financement. Interrogé sur son intention de demander une modification de la loi aux Chambres, Albert Rösti a répondu:

«Si on ne peut plus se passer de cette énergie, il le faudrait, oui»

La crainte d'une charge sur le budget fédéral

C'est ce que le conseiller PLR veut empêcher. Il a déposé une motion à la Commission de l'environnement. Le texte demande que la Confédération ne contribue pas financièrement à la construction et à l'exploitation de centrales, que ce soit par des subventions, des prêts, des crédits, des garanties, des aides ou toute autre forme.

L'énergie solaire explose, mais un «obstacle majeur» persiste

Argument central de Damian Müller: les retards dans les projets ou les échecs économiques pourraient grever lourdement le budget fédéral. Tout l'inverse d'une politique financière prudente et durable. Le risque lié aux nouvelles centrales nucléaires doit rester à la charge des porteurs de projets.

Le libéral-radical souligne encore que les fonds publics destinés aux nouvelles centrales nucléaires entreraient alors en concurrence avec les ressources pour les énergies renouvelables, les réseaux et l'efficacité énergétique. La majorité bourgeoise de la commission a vu les choses différemment. Elle ne souhaite pas exclure la participation de la Confédération et a rejeté la proposition.

(Adaptation en français: Valentine Zenker)

Plus d'articles sur le nucléaire en Suisse
La Suisse va perdre une centrale nucléaire et voici les défis que ça pose
La Suisse va perdre une centrale nucléaire et voici les défis que ça pose
de Christoph Bernet et Doris Kleck
Voici quand une centrale nucléaire pourrait voir le jour en Suisse
8
Voici quand une centrale nucléaire pourrait voir le jour en Suisse
Les Verts sont en colère contre le «plan de sabotage» du Conseil fédéral
6
Les Verts sont en colère contre le «plan de sabotage» du Conseil fédéral
de Michael Graber, Samuel Thomi
La Suisse doit pouvoir construire des centrales nucléaires
1
La Suisse doit pouvoir construire des centrales nucléaires
Thèmes
Des aurores boréales ont illuminé la Suisse
1 / 16
Des aurores boréales ont illuminé la Suisse
source: lecteur
partager sur Facebookpartager sur X
Le luxe au-dessus des nuages avec ce méga hôtel à propulsion nucléaire
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
L'ambassadeur d'Italie quitte la Suisse: un «incident diplomatique»?
Alors que l'Italie a annoncé samedi rappeler son ambassadeur en Suisse, en réaction à la décision de la justice de remettre Jacques Moretti — prévenu dans l'affaire de l'incendie de Crans-Montana — en liberté, des conseillers fédéraux et la procureure générale du Valais s'expriment et s'expliquent.
Le propriétaire du Constellation à Crans-Montana, théâtre du dramatique incendie du Nouvel An qui a coûté la vie à 40 personnes, Jacques Moretti, a été remis en liberté vendredi en Valais.
L’article