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Un ex-président UDC condamné pour abus de confiance

Un ex-président UDC condamné pour abus de confiance

Un ancien président de l’UDC lucernoise a été condamné pour abus de confiance après avoir utilisé 25 000 francs de la caisse du parti.
17.03.2026, 16:2517.03.2026, 16:25

L'ancien président de l'UDC de Lucerne écope d'une peine pécuniaire avec sursis pour s'être servi dans la caisse de sa section cantonale afin de payer une facture privée en 2023. Le politicien avait ensuite brigué un mandat de conseiller aux Etats lors des dernières élections fédérales, sans succès.

Le Tribunal de district de Lucerne a reconnu Dieter Haller coupable d'abus de confiance. Dans son jugement rendu public mardi, il l'a condamné à 100 jours-amende à 130 francs avec sursis.

Der Luzerner Staenderatskandidat und Nationalratskandidat, Dieter Haller, SVP, bei den Staenderatswahlen und Nationalratswahlen des Kanton Luzern im Regierungsgebaeude von Luzern anlaesslich den Eidge ...
Dieter Haller.Keystone

Ce jugement confirme l'ordonnance pénale, contre laquelle le prévenu avait fait recours, à l'exception d'une amende de 2600 francs que la Cour a écartée. La juge unique a invoqué le fait que ce cas avait suscité «une grande attention médiatique», déjà suffisamment lourde à porter.

Que s'est-il passé?

En juillet 2023, le président de l'UDC de la ville de Lucerne a versé sur son propre compte 25 000 francs issus de la caisse de sa section locale. Avec cet argent, il a réglé une facture en souffrance de la Suva de plus de 24 700 francs. L'assureur accident avait déjà menacé de faire appel à l'Office des poursuites. Le politicien a remboursé peu après la somme prise dans la caisse de la section.

Lorsque l'affaire a éclaté en été 2024, Dieter Haller a démissionné de ses mandats politiques, dont celui de député au parlement cantonal. La semaine dernière, la défense avait demandé en vain l'acquittement de l'accusé à l'issue du procès, estimant que la section locale de l'UDC n'avait pas subi de dommage en fin de compte. (jah/ats)

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