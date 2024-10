Djanet en Algérie (archives 2023). Image: Corbis News

On en sait plus sur la Suissesse égorgée en Algérie

Une touriste suisse de 57 ans, originaire des Grisons, a été poignardée à mort en plein jour le 11 octobre à Djanet, Algérie, sous les yeux de ses proches.

Le 11 octobre, alors qu’elle était attablée à la terrasse d’un café à Djanet, une Suissesse de 57 ans, en vacances avec son mari, sa fille et deux autres touristes suisses, a été tuée par un assaillant criant, selon Le Figaro, «Allahu akbar» («Dieu est grand»). Deux hommes ont été interpellés, mais les autorités n’ont pas encore déterminé s’il s’agit d’un acte revendiqué.

Dans le village alpin de Klosters (GR), d’où était originaire la victime, la nouvelle a bouleversé, raconte 20 minutes. La défunte, très active dans la vie locale, tenait un commerce, participait à un club de gymnastique et suivait des cours de danse.

Le président de la commune, Hansueli Roth, commente: «C'est horrible. Quand on voyage dans certains pays, on sait malheureusement que ce genre de drame peut arriver...» Le cercueil de la victime a été rapatrié, où ses proches et amis peuvent lui rendre un dernier hommage. (jah)