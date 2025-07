Le scarabée japonais débarque sur l'arc lémanique. Image: www.imago-images.de

Le scarabée japonais menace désormais Vaud et Genève

Le ravageur a été repéré sur l'arc lémanique. Pas moins de 450 espèces végétales y sont vulnérables, dont les vignes.

Pouvant provoquer des dégâts considérables à de nombreuses plantes, le scarabée japonais progresse en Suisse romande. Selon la RTS, le vorace insecte est désormais présent dans les cantons de Vaud et de Genève.

Au bout du lac, des plantes ont été mises en quarantaine dans un magasin de jardinage. Sur Vaud, l'insecte, de la taille d'une pièce de cinq centimes, a été repéré sur deux aires d'autoroute.

Quelque 20 spécimens du ravageur ont été recensés dans les deux cantons. Ce sont pas moins de 450 espèces végétales qui s'y retrouvent dès lors menacées, dont les vignes et les fruits à noyau.

Un «autostoppeur»

Les communes vaudoises de Montreux et Yvorne ont pris des mesures pour limiter l'installation et freiner l'expansion de l'insecte. Il s'agit premièrement de «délimiter une zone d'infestation» et d'y interdire «l'irrigation et l'arrosage», explique Michel Jeanrenaud, inspecteur phytosanitaire, dans la Matinale de la RTS. Le déplacement du compost et des terres végétales dans le secteur a également été restreint.

Selon l'expert, le scarabée japonais est en effet un «autostoppeur»:

«Il profite de différents modes de locomotion (des camions, des camping-cars, des voitures) pour faire de longues distances» Michel Jeanrenaud

Pour rappel, au moins cinq cantons sont connus pour abriter des foyers d'infestation du ravageur en Suisse: le Valais, Zurich, les deux Bâles et Schwyz. Une septantaine de pièges ont également été posés dans le Val Mesolcina (GR) afin de l'empêcher de s'y multiplier.

Pour éviter qu'ils n'emportent des scarabées japonais par accident, il est conseillé aux vacanciers de fermer les fenêtres de leur véhicule dans les zones infestées et de ne pas ramener de plantes de leurs voyages. (jzs)