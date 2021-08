Les CFF déconseillent aux Suisses de voyager en Allemagne

Bouchon de 14 kilomètres devant le tunnel du Gothard

Pour les automobilistes et leurs passagers, cela implique une attente de deux heures et vingt minutes. Be brave! 💪

La déferlante vers le sud se poursuit: comme vendredi déjà, le trafic de la Pentecôte provoque, samedi à nouveau, des embouteillages au Saint-Gothard. Peu après 11h00, les voitures étaient bloquées sur 14 km, selon le site du TCS.

Vendredi soir, les voyageurs en direction du sud avaient déjà dû prendre leur mal en patience: la longueur du bouchon …