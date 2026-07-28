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Europa-Park a un dangereux problème avec ses ponts

Die grössten Attraktionen im Europa-Park
Les visiteurs signalent de plus en plus souvent des comportements gênants, voire parfois dangereux, à l'Europa-Park.Image: EP

«Quelqu'un a versé du Coca sur nous»: cette pratique agace à Europa-Park

Des visiteurs d'Europa-Park dénoncent les agissements de certains jeunes qui jettent de l'eau, des boissons et parfois des pierres depuis des ponts sur les passagers d'une attraction aquatique. Le parc promet d'agir.
28.07.2026, 15:0528.07.2026, 15:05

Le comportement irresponsable de certains visiteurs d'Europa-Park suscite la consternation. Sur les réseaux sociaux, plusieurs familles racontent avoir été aspergées d'eau, voire de Coca-Cola, depuis des ponts. Une visiteuse a récemment relaté son expérience en ces termes:

«Ces derniers mois, j'ai régulièrement observé sur place des visiteurs verser de l'eau, à partir de bouteilles, de gobelets ou même de seaux, sur les bateaux qui passaient.»

Son fils ne veut désormais plus monter dans les rapides, écrit le journal allemand Schwäbische. La mère raconte en outre avoir même vu des adolescents jeter des pierres sur les bateaux qui passaient. Elle poursuit:

«Pour moi, cela n'a plus rien à voir avec le fait de s'amuser et représente selon moi un véritable risque pour la sécurité»
Europa-Park a un grand projet pour 2028

Sous la publication Facebook de cette femme, les commentaires rapportant des expériences similaires se multiplient. Un autre visiteur abonde:

«Quelqu'un a versé du Coca sur nous»

Le scénario serait toujours le même: lorsqu'une attraction passe sous un pont, des enfants plus âgés et des adolescents s'y rassemblent et bombardent les passagers d'objets ou de liquides.

La réaction d'Europa-Park

Plusieurs visiteurs ont directement signalé ces incidents aux exploitants d'Europa-Park. Dans un courriel de réponse, dont Schwäbische a eu connaissance, l'Europa-Park indique que ces endroits feront à l'avenir l'objet de patrouilles plus fréquentes.

Voici les nouveautés pour la nouvelle saison d'Europa-Park

Une visiteuse aurait en effet déjà pu constater que des adolescents se trouvant sur le pont avaient été rappelés à l'ordre par le personnel de sécurité. Mais Europa-Park entend aller encore plus loin et examine des mesures structurelles. En ce sens, des filets pourraient, par exemple, être installés sous les ponts, ce qui permettrait au moins de stopper les projectiles. (leo, trad. ysc)

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