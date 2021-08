La grève en Allemagne affecte les voyageurs suisses

Êtes-vous toujours capable d'entrer au Berghain? Ce test vous le dira

Si certaines boîtes berlinoises rouvrent timidement, ce n'est pas le cas du célèbre club techno (déso si le titre de l'article vous a donné de l'espoir). Mais rien de mieux qu’un échauffement pour le jour J. Ce serait dommage de se faire refouler.

Vous vous souvenez quand vous faisiez la queue pendant des heures sans être sûr d’y entrer? Vous avanciez péniblement, sagement, vous aviez sorti votre plus belle tête d’enterrement, parce que Sven Marquardt, le Cerbère du Berghain, n'aime pas les gens trop contents. Oui, être de bonne humeur fait partie des choses à éviter si vous voulez faire partie des happy few qui franchissent les portes du «meilleur club du monde.»

Et comme ça fait très longtemps (on n'a plus envie de compter) que le …