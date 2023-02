Voici le canton romand qui dépensera le plus pour la Saint-Valentin

Dans certains cantons romands, les dépenses pour faire plaisir à sa moitié ce 14 février dépasseront le budget envisagé au niveau national. C'est la conclusion d'un sondage qui révèle également l'activité que les Suisses préfèrent faire à la place du dîner au restaurant.

Chaque 14 février, la tradition est la même: tout couple qui célèbre la Saint-Valentin consent à offrir à sa moitié un cadeau à la hauteur des sentiments qu'elle lui porte. Mais en plein contexte d'inflation, les ambitions de la population suisse ont-elles été revues à la baisse? C'est une des questions à laquelle HelloSafe a récemment tenté de répondre.

Suite à son enquête menée entre le 10 et le 27 janvier sur 759 Helvètes à propos de la fête des amoureux de l'année 2023, la plateforme en ligne de comparaison d’assurances et de produits financiers a émis plusieurs sondages concernant les cantons les plus généreux dans leurs dépenses, l'option la plus plébiscitée pour célébrer la journée spéciale et l'impact de la hausse des prix sur le budget des ménages suisses. Voici leurs conclusions.

Le Valais élu canton le plus dépensier

Dans la région romande du pays, ce sont les couples valaisans qui ont annoncé être prêts à débourser 136 francs pour prouver leur amour. C'est presque 21 francs de plus que la moyenne suisse fixée à 115 francs.

En seconde position des cantons les plus enclins à mettre la main à la poche, Genève dont la population sondée a déclaré dépenser 117 francs pour leur compagne ou compagnon.

Quant aux Vaudois, ceux-ci ont indiqué opter pour un budget moindre de 89 francs.

Euhhh! Il manque des cantons romands cher watson! En effet! Bien que romands, les cantons du Jura, de Fribourg, de Berne, et de Neuchâtel ne sont pas mentionnés dans l'enquête de HelloSafe. Contactée par watson, la plateforme en ligne indique pourtant les avoir également sondés. Mais contrairement à Genève, Vaud et le Valais, la quantité «peu significative» de réponses récoltées dans ces quatre autres régions n'a pas permis d'interpréter leur situation globale.

Les Suisses dîneront à la maison

Et alors, où ira cet argent? 30,3% des sondés ont élu le «dîner romantique à domicile» comme meilleure option pour célébrer la Saint-Valentin. La plateforme en ligne ajoute que le restaurant sera également au programme de près de 20% des Suisses. Seuls 18,9% et 15,5% des Suisses envisageront quant à eux d'offrir respectivement un parfum et des fleurs.

Ces deux cadeaux sont parmi les plus plébiscités chez les couples suisses sondés. Une bonne partie d'entre eux avouent d'ailleurs ne pas lésiner sur les moyens malgré l'actuel contexte d'inflation.

Un peu plus d'un Suisse sur deux se fiche de l'inflation

Les dernières dépenses faites pour Noël et Nouvel An ont fortement été impactées par la hausse des prix. Cette dernière ne semblera toutefois pas mettre à mal le porte-monnaie d'un peu plus d'un Suisse sur deux en 2023 lorsqu'il s'agira de déclarer sa flamme.

Les résultats de l'enquête de HelloSafe montrent en effet que 50,7 % des Helvètes estiment que l'inflation n'impactera aucunement leurs dépenses de la Saint-Valentin cette année. L'option de mettre davantage la main à la poche sera même envisagée par 11,1 % de ces derniers, malgré la hausse des prix généralisée.

Ce qui est loin d'être le cas pour 49,2 % des personnes sondées. Parmi cette part plus soucieuse de l'inflation galopante, près de 60 % affirment avoir l'intention de moins dépenser cette année pour leurs achats de la Saint-Valentin. (mndl)