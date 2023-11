Selon un classement d'Education First, les Suisses sont nuls en anglais. Image: keystone/Shutterstock/Datawrapper

Voici les cantons les plus nuls en anglais

Le niveau d'anglais des Suisses continue de baisser, selon un rapport. La situation serait particulièrement préoccupante en Romandie. Voici le classement.

«I can english understand, mais je préfère répondre en français»: cette phrase désormais célèbre de Guy Parmelin a valu au futur conseiller fédéral de nombreuses railleries sur les réseaux sociaux et dans la presse, en 2015. Sept ans plus tard, force est de constater qu'elle peut s'appliquer à la plupart de la population helvétique. Du moins, si l'on en croit le dernier classement mondial du niveau d'anglais diffusé par Education First (EF) ce mercredi. Ses conclusions: les Suisses sont nuls en anglais, et les Romands encore plus.

Pour la quatrième année consécutive, la Suisse recule dans le classement général, elle passe de la 29e à la 30e place sur 113 pays. La chute du niveau d'anglais concerne toutes les régions linguistiques, explique EF. Qui ajoute:

«On constate une nette détérioration du niveau d’anglais en Suisse romande en 2023» Education First

En effet, plus aucun canton romand n'affiche un niveau «élevé», comme c'était encore le cas l'année dernière. Partout en terres francophones, on ne parle qu'un anglais «moyen». Il faut en effet attendre la 12e place du classement cantonal (qui, pour des raisons qu'on ignore, ne comprend que 18 cantons) avant de tomber sur le premier représentant romand.

Les cantons de ce côté de la Sarine occupent donc la partie inférieure du déjà modeste hit-parade national. Ils se classent comme suit:

Berne est le canton romand où l’on parle le mieux anglais, devant Neuchâtel, Vaud, Genève, Valais et Fribourg. Encore à la 6e place du classement national en 2022, Vaud enregistre une chute spectaculaire et dégringole désormais à la 14e place en 2023. A noter que Jura n'a pas été pris en compte car les données n'étaient pas suffisantes.

Seule petite consolation, il y a un canton qui fait encore pire: le Tessin, qui occupe la très peu enviable dernière place du classement cantonal. Selon EF, le niveau d'anglais y est «faible».

Expliquer le score d'EF Dans son rapport, EF attribue un certain nombre de points à chaque pays. Ils correspondent aux catégories suivantes:



● faible : entre 450 et 500 points

● moyenne : entre 500 et 550 points

● élevée : 550 et 600 points

● très élevée : plus de 600 points

Seul Bâle-Ville résiste

Les cantons alémaniques ont beau squatter la partie haute du classement, la situation outre-Sarine n'est pas non plus très réjouissante. Alors qu'en 2022, trois cantons germanophones obtenaient un niveau d'anglais «très élevé», cette année, seul Bâle-Ville se classe dans cette catégorie.

Le classement cantonal complet est le suivant:

Et les gagnants?

Pour terminer, jetons un coup d'oeil au classement mondial. Comme écrit en début d'article, la Suisse occupe cette année la 30e place. Elle se positionne donc derrière des pays tels que la Belgique (7e), la Roumanie (15e), le Nigeria (27e) ou la Serbie (27e).

En comparaison avec les pays limitrophes, les Helvètes parviennent tant bien que mal à sauver l'honneur: ils se font devancer par l'Allemagne (10e), mais font mieux que la France et l'Italie, qui occupent, respectivement, la 35 et la 43e place.

Et qui sont les heureux gagnants? Les Pays-Bas, Singapour et l'Autriche se partagent le podium. Exactement comme l'année dernière... Boring.

