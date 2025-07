Des barrages anti-pollution ont été dressés sur l'Aar

Un incendie à Wynau (BE) a pollué l’Aar avec de l’eau d’extinction huileuse. Des barrages ont été installés, la population priée d’éviter la zone.

Plus de «Suisse»

L'Aar a été polluée vendredi entre Wynau (BE) et Rothrist (SO) à la suite d'un incendie. Des barrages anti-pollution ont été dressés sur la rivière pour contenir l'eau d'extinction contaminée par de l'huile.

Des barrages anti-pollution ont été installés sur l'Aar entre Wynau et Rothrist pour contenir la pollution (photo prétexte). Image: KEYSTONE

La population a été appelée à se tenir à l'écart de l'Aar dans le secteur concerné, indique l'application Alertswiss. L'incendie d'une grange à Wynau s'est propagé à un immeuble voisin. Personne n'a été blessé lors de ce sinistre, a indiqué vendredi la police cantonale bernoise. (jah/ats)