Vers une interdiction des animaux sauvages dans les cirques?



Plusieurs associations de protection des animaux s'étonnent que la Suisse ne protègent pas mieux les animaux sauvages, toujours permis dans les cirques.

A l'occasion de la Journée mondiale du cirque, les organisations de protection des animaux «Quatre pattes», Pro Tier et Tier im Recht demandent que les animaux sauvages y soient interdits en Suisse. Les conditions au quotidien y sont en effet inadaptées pour eux.

Bien que la Suisse soit considérée comme un pays progressiste en matière de bien-être animal, il n'y existe aucune réglementation légale interdisant les animaux sauvages dans les cirques.

Selon ces associations, 31 pays européens appliquent déjà des interdictions ou des restrictions de grande ampleur. En Suisse, en l'absence de réglementation légale, il revient aux sociétés de cirque de décider si des animaux sauvages doivent se produire dans leurs spectacles.

Or ces derniers souffrent de conditions d'hébergement et de soins inadéquats, ainsi que des transports constants. En particulier, les animaux manquent de possibilités de retraite et d'occupation dans des véhicules de transport exigus. Ils manquent également d'espace pour assouvir leurs besoins naturels. (ats)