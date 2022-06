Ces 7 canetons barbotent dans l'eau des bains thermaux d'Yverdon😍

Les nageurs du Centre thermal ont eu une mignonne surprise ce mardi: une cane et ses bébés se sont invités dans les bassins. On a les images 👇 et c'est beaucoup trop mignon!

Alors ça, si c'est pas chou... Mardi 14 juin, une cane et ses 7 canetons ont fait un plouf dans l'eau chauffée du Grand Hôtel et Centre thermal d’Yverdon, pour le plus grand plaisir des baigneurs.

Votre dose d'amour pour la journée 🦆❤️ Vidéo: watson

Interviewé par le 24 heures, un touriste américain se réjouit:

«C'est un spectacle plutôt insolite et inattendu. Qu’ils viennent dans l’eau, ça ne me pose aucun problème. Leur présence amène un peu d’animation qui devrait plaire à tout le monde» Alex Ganzuk

En même temps, qui serait énervé face à ça 😭 Image: Grand Hôtel et Centre thermal d’Yverdon

Ils n'ont vraiment pas l'air méchants 🥺 Image: Grand Hôtel et Centre thermal d’Yverdon

Allez, une dernière pour la route, juste parce que ❤️ Image: Grand Hôtel et Centre thermal d’Yverdon

Quelle est la suite pour ces petites bêtes?

Raphaël Schülé, employé administratif et marketing, nous répond:

«Les canards ne sont plus dans les bassins. Le garde faune est passé ce matin avant l’ouverture de notre établissement pour les emmener jusqu’au lac de Neuchâtel»

Il poursuit en expliquant que le seul risque pour les animaux, s'ils étaient restés dans l'eau, aurait été de manquer de nourriture. Et qu'en est-il de l'hygiène pour les baigneurs?

«L’eau des bassins est désinfectante et désinfectée en permanence, il n’y a donc aucun souci pour les visiteurs présents hier dans nos bassins» Raphaël Schülé

Il conclut en nous expliquant que Grand Hôtel et Centre thermal d’Yverdon va poster quelques photos de cette journée ainsi que des photos exclusives avec le garde faune. Il termine: