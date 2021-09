Après Vaud et le Valais, les Grisons peuvent abattre des loups

La série noire se poursuit dans les Alpes et touche aussi les guides

Le danger d'avalanche reste élevé dans une partie des Alpes, même si le printemps est déjà bien avancé. Plusieurs personnes ont perdu la vie ces dernières semaines, et les accidents n'épargnent pas les guides. Explications.

Vendredi 14 mai, durant une descente à ski, une personne perd la vie lors d’une chute dans une crevasse au-dessus de Zermatt. Il se déplaçait avec cinq autres randonneurs et un guide. Fin avril, un guide allemand sans client meurt à Bourg-St-Pierre, dans le canton du Valais. Trois semaines plus tôt, un aspirant-guide de montagne et son client décèdent au Finsteraarhorn.

Ces drames sont les derniers épisodes impliquant des guides de montagne. «C'est une situation exceptionnelle», confirme …