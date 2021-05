Suisse

Animaux

En Suisse, la prolifération des loups menace le secteur du tourisme



En Suisse, la prolifération des loups menace le secteur du tourisme

Image: Shutterstock

L'augmentation du nombre de loups entraînerait des conflits non seulement avec l'agriculture, mais aussi avec le tourisme. C'est la conclusion à laquelle sont parvenus trois organismes liés à l'économie des montagnes suisses.

En Suisse, de plus en plus de troupeaux de moutons sont protégés par des chiens, et le bétail devient plus vigilant et agressif en cas d'attaques, en raison de la menace liée aux loups:



«Les incidents portent atteinte à l'image des régions de montagne, de l'agriculture et du tourisme»

Un guide pour éviter les confrontations

Les trois organisations faitières présentent une série de mesures visant à éviter les confrontations entre ces différents mondes. Par exemple, elles recommandent aux cantons et aux communes d'éloigner les pistes cyclables et les chemins de randonnée des pâturages où paissent des vaches allaitantes.

Ce guide préconise également des mesures à destination des acteurs du tourisme, notamment:



Rappeler les règles de conduite aux randonneurs et aux cyclistes dans les zones de pâturage.

Signaler, sur leurs sites internet, les endroits où des chiens chargés de protéger les troupeaux sont présents.

Et, avant d'avoir recours aux chiens, les éleveurs et agriculteurs devraient chercher le dialogue avec les acteurs régionaux du tourisme et les autorités communales.

(ats)

Un nain géant se balade jusqu'en France 1 / 8 Un nain géant se balade jusqu'en France source: sda / laurent gillieron Ce TikTokeur parodie les tutos bidons des réseaux Plus d'articles «Actu» Quand les Etats-unis se servaient du Danemark pour espionner l'Europe Link zum Artikel Alain Berset évoque un retour à la normale dès août Link zum Artikel La Corée du nord recrute des «volontaires» pour des travaux pénibles Link zum Artikel Encore des enfants victimes du juteux business du kidnapping au Nigeria Link zum Artikel