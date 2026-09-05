Le Valais veut abattre intégralement deux meutes de loups

Après la mort de 219 animaux d’élevage cet été, le canton du Valais demande à la Confédération l’autorisation d’éliminer entièrement les meutes d’Augstbord et de la vallée de Nanz, y compris leurs petits.

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Le Valais souhaite éliminer entièrement deux meutes de loups après la mort de 219 animaux d’élevage cet été. Image: Imago

Le canton du Valais a demandé à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) l'autorisation d'abattre intégralement deux meutes de loups, celles d'Augstbord et de la vallée de Nanz. Cette mesure fait suite à la mort de 219 animaux d'élevage cet été.

La demande valaisanne, déposée fin août auprès de l'OFEV, s'inscrit dans la quatrième phase de régulation du loup en Suisse. Les meutes d'Augstbord et de la vallée de Nanz doivent être entièrement exterminées, y compris leurs petits, a indiqué samedi le Service cantonal de la chasse, de la pêche et de la faune à Keystone-ATS, confirmant l'information du Walliser Bote.

Le canton justifie sa requête par les 219 animaux d'élevage tués lors de 84 attaques recensées durant la saison d'alpage 2026. Les régions d'Augstbord et de Nanz/Ganter sont particulièrement touchées, avec respectivement 54 et 25 bêtes tuées.

La meute d'Augstbord, considérée comme anéantie l'hiver dernier après l'abattage de 14 individus, s'est reformée. Au moins trois nouveaux louveteaux y ont été recensés. La meute de la vallée de Nanz compte également au moins trois jeunes.

Outre ces deux éradications, le Valais prévoit de réguler deux autres meutes. A Nendaz/Isérables (au moins cinq louveteaux) et Les Toules, il est prévu d'abattre les deux tiers des jeunes de cette année.

D'autres cantons comme les Grisons, le Tessin ou Saint-Gall ont également émis de nouveaux ordres de tir. La décision de l'OFEV sur la demande valaisanne est attendue d'ici la mi-septembre. (dal/ats)