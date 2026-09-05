en partie ensoleillé24°
DE | FR
burger
Suisse
Animaux

Le Valais veut abattre intégralement deux meutes de loups

Le Valais veut abattre intégralement deux meutes de loups

Après la mort de 219 animaux d’élevage cet été, le canton du Valais demande à la Confédération l’autorisation d’éliminer entièrement les meutes d’Augstbord et de la vallée de Nanz, y compris leurs petits.
05.09.2026, 15:4205.09.2026, 15:42
Le loup cause actuellement bien des soucis aux Danois (photo d&#039;illustration).
Le Valais souhaite éliminer entièrement deux meutes de loups après la mort de 219 animaux d’élevage cet été.Image: Imago

Le canton du Valais a demandé à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) l'autorisation d'abattre intégralement deux meutes de loups, celles d'Augstbord et de la vallée de Nanz. Cette mesure fait suite à la mort de 219 animaux d'élevage cet été.

La demande valaisanne, déposée fin août auprès de l'OFEV, s'inscrit dans la quatrième phase de régulation du loup en Suisse. Les meutes d'Augstbord et de la vallée de Nanz doivent être entièrement exterminées, y compris leurs petits, a indiqué samedi le Service cantonal de la chasse, de la pêche et de la faune à Keystone-ATS, confirmant l'information du Walliser Bote.

Le canton justifie sa requête par les 219 animaux d'élevage tués lors de 84 attaques recensées durant la saison d'alpage 2026. Les régions d'Augstbord et de Nanz/Ganter sont particulièrement touchées, avec respectivement 54 et 25 bêtes tuées.

Le «rôle prépondérant» de ce loup neuchâtelois pourrait lui coûter la vie
Le «rôle prépondérant» de ce loup neuchâtelois pourrait lui coûter la vie

La meute d'Augstbord, considérée comme anéantie l'hiver dernier après l'abattage de 14 individus, s'est reformée. Au moins trois nouveaux louveteaux y ont été recensés. La meute de la vallée de Nanz compte également au moins trois jeunes.

Outre ces deux éradications, le Valais prévoit de réguler deux autres meutes. A Nendaz/Isérables (au moins cinq louveteaux) et Les Toules, il est prévu d'abattre les deux tiers des jeunes de cette année.

D'autres cantons comme les Grisons, le Tessin ou Saint-Gall ont également émis de nouveaux ordres de tir. La décision de l'OFEV sur la demande valaisanne est attendue d'ici la mi-septembre. (dal/ats)

Plus d'articles sur la nature
Un photographe explique comment capturer les aurores boréales
Un photographe explique comment capturer les aurores boréales
de Alberto Silini
Le sol du potager de la Suisse «se dissout littéralement dans l'air»
Le sol du potager de la Suisse «se dissout littéralement dans l'air»
de Maja Briner
Une des plus grandes colonies de bouquetins des Alpes vit ici
Une des plus grandes colonies de bouquetins des Alpes vit ici
de Heinz Staffelbach
Ces volcans peuvent entrer en éruption à tout moment
Ces volcans peuvent entrer en éruption à tout moment
de Philipp Reich, Helen Kleinschmidt
Thèmes
Le parc naturel et animalier de Goldau a de nouveaux petits!
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Ce test révèle le vrai visage des eaux vitaminées vendues en Suisse
Les eaux vitaminées sont commercialisées comme des boissons saines et tendance. Pourtant, elles contiennent surtout du sucre. Un demi-litre peut en renfermer l’équivalent de cinq morceaux.
Pour étancher leur soif sans se contenter d’une eau jugée trop banale, de nombreux consommateurs se tournent vers les eaux vitaminées, des boissons rafraîchissantes enrichies en vitamines. Mais ceux qui pensent ainsi faire du bien à leur organisme se trompent.
L’article