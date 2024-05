Les vallées tyroliennes de Pitz et d'Ötz, en Autriche abritent une colonie gigantesque de bouquetins. watson

Une des plus grandes colonies de bouquetins des Alpes vit ici

Si vous aimez la randonnée et que vous vous aventurez au-delà de la Suisse orientale, votre route vous mènera dans les vallées tyroliennes de Pitz et d'Ötz, en Autriche. Avant d'y parvenir, vous tomberez sur la vallée moins connue du Kaunertal – une merveilleuse découverte pour ceux qui recherchent le calme et une nature authentique.

Heinz Staffelbach / ch media

Rejoindre la vallée latérale sud de l'Inn est un jeu d'enfant. Depuis Zurich, comptez deux heures trois quarts de train pour arriver à Landeck, en Autriche. Après deux trajets en bus de 20 minutes, vous voici dans le petit village de Feichten, le chef-lieu de la vallée du Kaunertal. On comprend vite qu'ici, l'ambiance est plus conviviale que dans les grandes vallées voisines. Environ 600 âmes vivent dans la partie supérieure de la vallée autour de Feichten, alors que les deux grandes bourgades voisines comptent respectivement environ 7000 et presque 20 000 habitants.

Malgré cela, l'offre d'hébergement dans le Kaunertal est plus que suffisante; avec quelques douzaines d'hôtels et de nombreuses pensions et appartements de vacances, il devrait y en avoir pour tous les goûts et toutes les bourses. Il existe également deux refuges de montagne, le Gepatschhaus – le plus ancien refuge du Club alpin autrichien (construit en 1873) – et le Verpeilhütte sur le Kaunergrat, au-dessus de Feichten.

Des bus sillonnent régulièrement la vallée, deux fois par jour même jusqu'à son bout. Il culmine déjà à 2750 mètres et on y a presque les pieds sur le glacier du Weissseeferner. On peut donc aisément partir en randonnée depuis un point de la vallée et reprendre le bus ailleurs ensuite.

La plus grande colonie de bouquetins

Le paysage du Kaunertal, avec ses vastes forêts et ses petits villages, rappelle quelque peu celui de la Basse-Engadine; tout aussi allongée, la vallée s'étend sur une trentaine de kilomètres et est bordée de part et d'autre par une série de sommets qui oscillent les 3000 mètres.

«Les plus hautes montagnes sont tout au fond, avec la Weissseespitze pour point culminant (3532 m).»

Dans le Kaunertal, on chérit la nature. Les amateurs de faune et de flore y trouvent donc leur compte. Au fond de la vallée, il y a certes un grand lac de barrage et la route du glacier, parfois très fréquentée, mais aussi de nombreuses zones de protection du paysage, comme le Kaunergrat. Il comprend toute la chaîne de montagnes à l'est; un environnement montagnard typique et préservé avec de vastes forêts d'aroles et la plus grande colonie de bouquetins des Alpes orientales. Mais les randonneurs rencontreront aussi tôt ou tard des troupeaux de moutons.

Plus bas dans la vallée, il y a les réserves naturelles de Kauns-Kaunerberg-Faggen, celle de Fliesser Sonnenhänge avec ses prairies sèches très riches en espèces et la tourbière de Piller Moor. Dans la vallée, on fait aussi beaucoup pour éveiller les consciences face au changement climatique causé par l'activité humaine. Et pour s'adapter au réchauffement, par exemple, on intensifie la récupération de l'eau de pluie ou en cultivant des fruits résistants au climat local. À Feichten, la Quellalpin-Haus abrite en outre une exposition permanente sur le thème du climat et des glaciers.

Voici nos quatre itinéraires de randonnée préférés dans le Kaunertal

Pour les fans d'aroles: Le Zirbenweg

8,6 km, 500 m de montée, 600 m de descente, env. 4h30 Heinz Staffelbach

Cette randonnée commence au refuge Gepatschhaus, d'où on chemine vers le nord, sur un sentier qui surplombe le lac du barrage du même nom. Les aroles, comme on les appelle en Suisse, sont ici des pins cembro. Et ces arbres ont évidemment pris des formes impressionnantes, modelés par des années de tempêtes, de foudre et de neige. Le panorama n'est pas le plus spectaculaire, mais cet itinéraire moins fréquenté permet de profiter en toute tranquillité de la force originelle de ces arbres.

Bon à savoir: le dernier kilomètre et demi jusqu'à l'arrêt de bus près du barrage se fait sur la route du glacier (vérifier les horaires pour le retour).

Pour les mordus d'aventure: Verpeilhütte – Mooskopf

Env. 6 km, 500 m de montée et de descente, env. 2h30 heures heinz staffelbach

La Verpeilhütte est magnifiquement située dans une haute vallée au-dessus de Feichten – entourée de pâturages, cernée par un ruisseau et bordée de sommets escarpés qui tutoient les 3000 mètres. De l'extérieur, le refuge peut sembler rustique et traditionnel, mais ne vous fiez pas à cette impression! Après avoir subi une profonde rénovation, il comporte désormais des chambres modernes et lumineuses, alors que l'ancienne salle de restaurant en lambris a conservé son charme d'antan.

S'asseoir devant le refuge, déguster un Kaiserschmarrn et laisser son regarde se perdre dans le va-et-vient – voilà une bien belle expérience

Pour le deuxième jour, de nombreuses possibilités s'offrent à vous; parmi elles, l'ascension assez facile du Mooskopf, à 2532 mètres d'altitude. De là-haut, vous admirerez les plus belles vues sur le Kaunertal et d'innombrables sommets dans cette partie peu connue du Tyrol.

Pour les amoureux de cascades: Les gorges du Verpeil

Environ 8 km, 730 m de montée et de descente, environ 4h30. Heinz Staffelbach

En bordure du village de Feichten, le Verpeilbach se précipite sur des marches rocheuses avant de disparaître dans une gorge étroite; la dernière chute, qui se jette dans un grand bassin presque au fond de la vallée, est particulièrement impressionnante. Une passerelle flambant neuve et rutilante avec de nombreux escaliers métalliques longe les chutes et surplombe les gorges. Pour y accéder, il faut se munir d'un ticket à acheter en ligne ou au distributeur automatique de la Quellalpin-Haus à Feichten. Après les gorges du Verpeil, il vaut encore la peine de monter au refuge du même nom, puis de redescendre par des routes et des chemins forestiers, soit à gauche le long de la rivière par le Knappensteig, soit à droite par un ancien chemin.

Pour les passionnés de glacier: Ölgrube – Wannet

8,3 km, 700 m de montée et de descente, env. 4h30 heinz staffelbach

Si votre coeur balance plutôt pour les montagnes très alpines et rudes avec des glaciers, cette randonnée de quatre bonnes heures et demie vous comblera. Depuis l'arrêt de bus Gepatschhaus, il faut d'abord avaler 700 mètres de dénivelé jusqu'au Ölgrubenjoch, où l'on bifurque vers le sud. Très vite, on passe sous un glacier rocheux de 70 mètres d'épaisseur qui se déplace encore à raison d'environ deux mètres par an. Après avoir traversé un plateau idyllique et allongé, on atteint le point de vue au-dessus du Gepatschferner. En marchant dans des pentes parfois raides, on rejoint la route du glacier puis l'arrêt de bus, bien au-dessus de la partie rocheuse du glacier.

(Adaptation française: Valentine Zenker)