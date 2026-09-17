Nicola Spaldin, professeure à l’EPFZ, est citée parmi les possibles futures lauréates du prix Nobel de physique. Image: keystone / watson

Cette Suissesse pourrait décrocher un Nobel

A deux semaines des prix Nobel, la chercheuse suisse Nicola Spaldin figure parmi 22 scientifiques distingués par Clarivate comme de possibles futurs lauréats.

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Dans un peu plus de deux semaines, les prix Nobel 2026 seront annoncés à Stockholm. L’identité des lauréats reste strictement secrète jusqu’au dernier moment. Les spéculations vont néanmoins déjà bon train. Une chercheuse suisse est elle aussi citée parmi les possibles lauréates.

Nicola Spaldin, professeure à l’EPFZ, figure sur la liste publiée jeudi par le groupe de données anglo-américain Clarivate, qui recense des chercheuses et chercheurs considérés comme ayant le niveau pour décrocher un prix Nobel.

Comment sait-on qu'elle est sur la liste?

L’identité des personnes nommées pour un prix Nobel reste en principe secrète pendant 50 ans. Rien ne filtre non plus des délibérations des comités. Les lauréats ne sont informés que juste avant les annonces officielles. Il est donc difficile de prédire qui pourrait remporter un prix.

La liste des scientifiques susceptibles de décrocher un Nobel, établie chaque année par Clarivate, repose sur l’écho rencontré par leurs travaux dans la communauté scientifique, autrement dit sur le nombre de fois où leurs articles sont cités par d’autres scientifiques.

Pourquoi s'est-elle retrouvée sur la liste?

Clarivate considère la chercheuse de l’EPFZ Nicola Spaldin comme une possible lauréate du prix Nobel de physique. En cause: ses travaux théoriques sur les matériaux dits multiferroïques magnétoélectriques.



Ces matériaux peuvent être influencés aussi bien par des champs magnétiques que par des champs électriques. Cette propriété les rend intéressants pour des applications telles que le stockage de données à faible consommation d’énergie ou des capteurs de champ magnétique de haute précision. Nicola Spaldin a posé les bases théoriques de cette catégorie de matériaux.​

Au total, Clarivate a retenu cette année 22 scientifiques sur sa liste. Outre Nicola Spaldin, les personnes citées viennent des Etats-Unis, du Canada, du Danemark, d’Israël, du Japon et de Chine.

Les pronos de Clarivate sont-ils fiables?

Depuis 2002, Clarivate a distingué au total 487 scientifiques en tant que «Citation Laureates». Parmi eux, 89 ont ensuite effectivement reçu un prix Nobel. Cela correspond à un taux de réussite d’environ 18%. Plusieurs années se sont souvent écoulées entre leur inscription sur la liste et l’obtention du prix Nobel.



Clarivate avait notamment prédit le prix Nobel des physiciens suisses Didier Queloz et Michel Mayor, mais six ans avant qu’ils ne reçoivent effectivement la distinction.

D’autres chercheuses et chercheurs travaillant dans des universités suisses et n’ayant jusqu’ici pas reçu de prix Nobel ont également été distingués comme «Citation Laureates» les années précédentes. Parmi eux figurent:

Le chimiste Michele Parrinello (USI et EPFZ).

Le biochimiste Michael N. Hall (Université de Bâle).

Le chimiste Michael Grätzel (EPFL).

L’économiste Ernst Fehr (Université de Zurich).

Le physicien Daniel Loss (Université de Bâle).

L’immunologue Andrea Ablasser (EPFL).

Le prix Nobel de médecine ouvrira le bal des prix scientifiques le 5 octobre. Le 6 octobre suivra l’annonce des lauréats du prix Nobel de physique, puis celle du prix Nobel de chimie le 7 octobre. (jah avec ats)