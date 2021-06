Suisse

Avez-vous acheté une plante de Callistemon? Agissez immédiatement!



Avez-vous récemment acheté cette plante? Vous devez agir immédiatement

De mars à mai 2021, plusieurs dizaines de plantes ornementales vendues en Suisse étaient infestées par un organisme nuisible dont la présence était jusque-là inconnue en Europe.

L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) cherche les acheteurs des plantes de Callistemon infestées par des cochenilles Ripersiella hibisci.

Voici à quoi elles ressemblent:

Quels sont les risques?

Cet organisme nuisible peut infester des plantes en pot, comme l'hibiscus, le laurier-rose ou encore les figuiers et diverses espèces de bonsaï, indique lundi l'OFAG. Les plantes présentent d’abord un retard de croissance, puis jaunissent et se flétrissent, et finissent par mourir.

Le nuisible a été introduit par l'arrivée de cinquante plantes de Callistemon, aussi connu sous le nom de «Rince-bouteille». Elles ont été importées en Suisse depuis une entreprise italienne où un foyer de cochenilles Ripersiella hibisci a ensuite été détecté.

Ma plante est-elle concernée?

Les acheteurs de plantes de Callistemon, vendues entre mars et mai 2021, sont priés de contacter au plus vite le Service phytosanitaire fédéral pour enrayer la propagation de l'organisme en Suisse. Il peut devenir «une menace pour l'horticulture productrice». Les pots infestés sont munis d'un passeport phytosanitaire avec le drapeau européen et le numéro IT-19-0327. (ats)

