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La fauvette à tête noire est l'oiseau le plus répandu de Suisse

Voici l'oiseau le plus répandu de Suisse

La fauvette à tête noire est devenue l’oiseau le plus répandu de Suisse avec près d’un million de couples recensés.
19.05.2026, 11:1719.05.2026, 11:17
Fauvette à tête noire
Fauvette à tête noire (mâle).Image: vogelwarte.ch

Depuis peu, le nouvel oiseau le plus commun de Suisse est la fauvette à tête noire. Près d’un million de couples nichent dans le pays, a annoncé mardi la Station ornithologique de Sempach (LU).

L’espèce surpasse ainsi le pinson des arbres, qui était jusque-là l'oiseau le plus commun en Suisse. Le moineau domestique et le merle noir ne font pas partie du top 10, tandis que le pigeon biset domestique n’est même pas dans le top 50.

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La fauvette à tête noire habite les forêts de feuillus et fréquente souvent les quartiers verts et les parcs, où retentit son chant bavard et flûté. Le chanteur est en revanche difficile à voir, car il reste sous le couvert des buissons et des arbres.

L’espèce profite de l’expansion de la forêt en altitude. Elle s’épargne également de plus en plus la migration vers le sud pour l’hiver et reste en Europe, ce qui semble avoir contribué à la hausse des effectifs. Cette dynamique s’observe dans d’autres pays européens. (jah/ats)

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