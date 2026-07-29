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Des menaces proférées dans une maison close à Longeau (BE)

Polizei Bern
La police bernoise a été alertée peu après 21h00.Image: Shutterstock

Des menaces proférées dans une maison close à Longeau

Un homme a proféré mardi soir à Longeau (BE) des menaces dans une maison close. Il a ensuite été interpellé devant l'établissement sous la menace de l’arme de service et emmené dans un poste de police. Personne n’a été blessé lors de l'incident.
29.07.2026, 15:2429.07.2026, 15:24

L'enquête se poursuit, a indiqué mercredi la Police cantonale bernoise. Cette dernière a été alertée peu après 21h00, à la suite d'un signalement de comportement inapproprié d'un individu dans une maison close, située à la Solothurnstrasse.

Les patrouilles de police dépêchées sur place ont pris les mesures adaptées aux abords des lieux, dans la mesure où il n'était pas exclu que l'homme soit armé, en raison d'une situation initiale «peu claire». Il possédait en fait deux armes factices et un couteau.

Celles-ci ont été saisies par les forces de l'ordre, précise le communiqué. Quand l'individu a finalement quitté les locaux, il a été mis en état d’arrestation provisoire. (sda/ats)

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