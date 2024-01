Le loup est de nouveau plus fréquent en Europe. Image: Shutterstock

Voici où vivent les loups en Suisse

Le 1er novembre 2023, le Conseil fédéral a approuvé une nouvelle ordonnance pour la régulation du loup en Suisse. Voici un aperçu de la situation des différentes meutes en Suisse et en Europe.

Julia Neukomm Suivez-moi

Plus de «Suisse»

Ces derniers mois, un animal a particulièrement fait parler de lui en Suisse: le loup. L'augmentation de la population de loups a entraîné des conflits récurrents avec l'agriculture et le nombre de rencontres délicates entre les loups et les hommes a également augmenté.

Suite aux nombreuses plaintes, les politiques ont décidé d'agir: depuis le 1er décembre 2023, la régulation préventive des meutes de loups est désormais autorisée, dans des conditions bien définies, afin de prévenir de futurs dommages. Cette adaptation de l'ordonnance sur la chasse n'a pas été bien accueillie par une partie de l'opinion publique. Les défenseurs des animaux, en particulier, voulaient empêcher l'abattage préventif des loups.

Mais le loup n'attire pas seulement l'attention depuis les derniers événements. Tout le monde connaît le grand méchant loup des contes et des légendes. Plus que tout autre animal, «Isegrim» est devenu le symbole de la terreur dans différentes cultures. Pour les frères Grimm (1887), il était même «le plus méchant de tous les animaux».

Mais que savons-nous vraiment du loup? Vous trouverez ici un aperçu de la manière dont le loup vit.

Le mode de vie du loup

Les loups sont des animaux qui s'adaptent très bien à leur environnement. Dans le monde entier, ils peuvent vivre dans la toundra arctique, les forêts, les steppes, les déserts et même les zones fortement urbanisées. En Suisse, les loups sont surtout présents dans les zones boisées des Alpes, des Préalpes et du Jura. En Europe, la taille moyenne d'une meute est d'environ cinq individus.

Le loup est un superprédateur: dès qu'une occasion favorable se présente, il s'empare d'une proie. Cela se produit parce que la chasse est souvent infructueuse et que les animaux ne veulent pas risquer de mourir de faim. Ainsi, le loup ne peut laisser passer aucune opportunité et ce comportement le conduit également à tuer plus d'animaux qu'il ne peut en manger.

Image: watson

Le loup en Suisse

A la fin du 19ᵉ siècle, le loup a été presque entièrement exterminé en Suisse et dans une grande partie de l'Europe. En raison des conflits entre l'homme et le loup, les animaux ont été systématiquement abattus, capturés et empoisonnés. En 1971, les animaux ont été placés sous protection en Italie, puis sont réapparus sporadiquement en Suisse. Dans notre pays, le loup est considéré comme protégé depuis 1985, et il est revenu pour la première fois en Suisse en 1995. Mais il a fallu attendre 2012 pour que la première meute suisse se forme.

Grâce à la protection et à l'augmentation simultanée des proies sauvages, la population s'est rétablie et, en 2022, 240 loups ont été recensés pour la première fois en Suisse. L'Office fédéral de l'environnement précise qu'actuellement, il y a même environ 300 loups, soit 36 meutes, en Suisse.

En raison de l'augmentation de la population, les conflits entre l'homme et l'animal ont à nouveau augmenté et les politiques ont édicté une adaptation de l'ordonnance sur la chasse en décembre 2023. Le loup a tué 446 animaux de rente en 2019, et ce chiffre est passé à 1480 en 2022. Parmi tous les animaux de rente, ce sont en particulier les moutons que le loup tue le plus souvent (dans 94% des cas). La nouvelle ordonnance permet aux cantons de procéder à des régulations préventives des meutes pour une durée limitée (de décembre 2023 à janvier 2024).

La régulation préventive (également appelée régulation proactive) signifie que les cantons peuvent abattre des loups afin d'éviter des dommages futurs. La régulation réactive n'intervient qu'après que des dommages ont été causés.

«Cette rapide mise en vigueur partielle est urgente en raison de la croissance exponentielle des populations de loups» Le Conseil fédéral par le biais d'un communiqué

Image: Kora

Le loup en Europe

La «Large Carnivore Initiative for Europe» (LCIE) a réalisé en 2022 une évaluation sur le loup en Europe pour le Conseil de l'Europe. Au total, on estime qu'il y a environ 21 500 loups en Europe. Les loups sont répartis en dix régions spécifiques (Scandinavie, Carélie, Pays baltes, Europe centrale, Carpates, Alpes dinariques, Alpes, Péninsule italienne, Nord-Ouest de l'Ibérie, Sierra Morena).

C'est dans la région des Alpes dinariques que l'on estime le plus grand nombre de loups, jusqu'à 6500. Dans les montagnes d'Espagne, la Sierra Morena, il n'y a plus de loups aujourd'hui.



Image: Kora

Dans les pays voisins, la population de loups s'est également reconstituée depuis son extermination au 19e siècle. En 2023, selon le WWF, l'Italie comptait environ 3300 loups, l'Allemagne en recensait 1339, l'Autriche environ 80 et la France 1100. Comme l'animal ne se déplace pas seulement dans un pays, mais que leurs territoires sont aussi transfrontaliers, les chiffres ci-dessus doivent être interprétés avec prudence.

Traduit et adapté par Noëline Flippe