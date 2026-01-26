en partie ensoleillé
Genève: une femme aurait été tuée par son compagnon

Une femme retrouvée morte rue Roi-Victor Amé à Carouge.
Les faits sont survenus rue Roi-Victor Amé, à Carouge.Image: Google street view

Une quinquagénaire a été retrouvée morte dans son appartement à Carouge (GE). Son compagnon a été interpellé et placé en détention.
26.01.2026, 14:3426.01.2026, 14:35

Un nouveau féminicide pourrait être survenu en Suisse romande.

Dans un communiqué, le Ministère public genevois rapporte qu'une femme de 52 ans a été retrouvée samedi dans son appartement à Carouge (GE). C'est une patrouille qui a fait la macabre découverte à la suite d'une alerte.

Voici pourquoi l’Espagne protège mieux les femmes que la Suisse

Selon les premières constatations, la victime serait décédée dans la nuit du 23 au 24 janvier après avoir reçu plusieurs coups de poing et de pied de la part de son compagnon. Ce dernier, âgé de 49 ans, a été interpellé, entendu puis placé en détention provisoire.

Il bénéficie pour l'heure de la présomption d'innocence. (jzs)

L’article