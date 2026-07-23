Tinka était âgée de 23 ans. Image: © Zoo de Servion

La doyenne du zoo de Servion est morte à 23 ans

Le zoo de Servion perd sa doyenne. Tinka, la tigresse de Sibérie qui avait fait la renommée du parc vaudois pendant plus de vingt ans, est morte mercredi.

Plus de «Suisse»

Le zoo de Servion est en deuil. Tinka, la tigresse de Sibérie emblématique du parc vaudois, s'est éteinte mercredi à l'âge de 23 ans — largement au-delà de l'espérance de vie moyenne de son espèce en captivité.

Arrivée dans le parc en 2004 après sa naissance en Norvège en 2003, Tinka était devenue l'un des animaux les plus aimés du zoo, dont le tigre orne d'ailleurs le logo. Son état de santé s'était progressivement dégradé ces dernières semaines, notamment en raison des fortes chaleurs. Après concertation entre la direction, les soigneurs et la vétérinaire, la décision a été prise de l'endormir pour lui éviter de souffrir. Le zoo écrit:

«L'émotion fut immense au sein de l'équipe qui prenait soin d'elle depuis de nombreuses années»

Tinka avait partagé son enclos pendant de nombreuses années avec le mâle Oural, décédé en 2021. «Son souvenir restera à jamais gravé dans les cœurs et dans l'histoire du zoo de Servion», peut-on encore lire dans le communiqué officiel.

Le zoo indique néanmoins vouloir accueillir de nouveaux tigres de Sibérie dans le cadre du Programme européen pour les espèces menacées (EEP), avec des travaux d'agrandissement des installations prévus avant leur arrivée. (svp)