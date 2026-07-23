bien ensoleillé25°
DE | FR
burger
Suisse
Animaux

Tinka, la doyenne du zoo de Servion, est morte à 23 ans

La tigresse Tika a tiré sa révérence. Le Zoo de Servion pleure l&#039;un des visages du parc.
Tinka était âgée de 23 ans.Image: © Zoo de Servion

La doyenne du zoo de Servion est morte à 23 ans

Le zoo de Servion perd sa doyenne. Tinka, la tigresse de Sibérie qui avait fait la renommée du parc vaudois pendant plus de vingt ans, est morte mercredi.
23.07.2026, 13:3823.07.2026, 13:38

Le zoo de Servion est en deuil. Tinka, la tigresse de Sibérie emblématique du parc vaudois, s'est éteinte mercredi à l'âge de 23 ans — largement au-delà de l'espérance de vie moyenne de son espèce en captivité.

Arrivée dans le parc en 2004 après sa naissance en Norvège en 2003, Tinka était devenue l'un des animaux les plus aimés du zoo, dont le tigre orne d'ailleurs le logo. Son état de santé s'était progressivement dégradé ces dernières semaines, notamment en raison des fortes chaleurs. Après concertation entre la direction, les soigneurs et la vétérinaire, la décision a été prise de l'endormir pour lui éviter de souffrir. Le zoo écrit:

«L'émotion fut immense au sein de l'équipe qui prenait soin d'elle depuis de nombreuses années»

Tinka avait partagé son enclos pendant de nombreuses années avec le mâle Oural, décédé en 2021. «Son souvenir restera à jamais gravé dans les cœurs et dans l'histoire du zoo de Servion», peut-on encore lire dans le communiqué officiel.

Le zoo indique néanmoins vouloir accueillir de nouveaux tigres de Sibérie dans le cadre du Programme européen pour les espèces menacées (EEP), avec des travaux d'agrandissement des installations prévus avant leur arrivée. (svp)

Vous aimez les histoires (bizarres) d'animaux? Par ici
Ce raton laveur n'aurait jamais dû siffler toutes ces bouteilles
Ce raton laveur n'aurait jamais dû siffler toutes ces bouteilles
Risque d'érection violente et de mort: un supermarché est évacué
Risque d'érection violente et de mort: un supermarché est évacué
de Jannik Sauer
Un somptueux «mariage» de chiens fait polémique en Indonésie
Un somptueux «mariage» de chiens fait polémique en Indonésie
Les crocodiles sentent la détresse des bébés humains
Les crocodiles sentent la détresse des bébés humains
Thèmes
Ce raton laveur au physique atypique fait fondre les cœurs
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Cette filiale Swisscom énerve ses clients en brisant une promesse
Wingo faisait la promotion de ses abonnements avec la promesse suivante: «Seulement 19,95 francs à vie». Désormais, les clientes et les clients devront une nouvelle fois faire face à une hausse de prix.
Wingo, la filiale à bas prix de Swisscom, promettait ceci pour ses abonnements de téléphonie mobile: «Seulement 19,95 francs à vie». Aujourd'hui, l'entreprise augmente une nouvelle fois les tarifs de ses abonnements.
L’article