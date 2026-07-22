Le mont Fuji: la montagne la plus emblématique du Japon est régulièrement le théâtre d'incidents. Image: keystone

Bernhard Sutter, patron d'Exit, meurt sur le mont Fuji au Japon



Bernhard Sutter, directeur de l'organisation suisse d'aide au suicide Exit, est décédé mardi lors de l'ascension du mont Fuji, au Japon. Il gravissait la montagne avec son fils lorsqu'il a été victime d'un malaise.



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Bernhard Sutter, directeur d'Exit, l'organisation suisse d'aide au suicide, est mort mardi en gravissant le mont Fuji ai Japon, a révélé Blick mercredi après-midi. Contactée par le média, Exit a confirmé le décès.



Sutter, 58 ans, empruntait la voie Fujinomiya en compagnie de son fils lorsqu'il a chuté et été pris d'un malaise. Plusieurs médias japonais avaient déjà relaté l'incident de façon concordante juste après les faits, mais l'identité de la victime n'a été révélée que par Blick.



Bernhard Sutter en 2014 (image d'archives) Image: Keystone

Après sa chute, le directeur d'Exit aurait rejoint une cabane de montagne, à environ 3010 mètres d'altitude, où il a ensuite perdu connaissance. Le personnel sur place a réagi sans attendre et utilisé un défibrillateur. Sa respiration serait brièvement repartie, avant que son état ne se dégrade rapidement.



Les secours en montagne sont intervenus et ont évacué le cinquantenaire vers la vallée. Mais, arrivé à l'hôpital, il n'a pas pu être sauvé par les médecins.



Journaliste de formation

Bernhard Sutter avait rejoint Exit en 2007, d'abord comme vice-président et responsable de la communication, avant d'en prendre la direction en 2015. Journaliste de formation, il avait travaillé plusieurs années pour le Tages-Anzeiger, pour Radio Z (devenue depuis Energy) ainsi que pour la SRF.



Avec ses 3776 mètres, le mont Fuji est le plus haut sommet du Japon – et, en réalité, il s'agit d'un volcan. Son ascension est régulièrement marquée par des incidents: quelques jours à peine avant la mort de Bernhard Sutter, une femme de 99 ans avait dû être secourue après une chute. (cpf)

