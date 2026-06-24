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Le Conseil fédéral prend une grosse mesure pour tuer le loup

La Suisse compte aujourd&#039;hui 36 meutes de loups (archives).
Actuellement, le tir du loup n'est autorisé que de septembre à janvier (image d'archives).Keystone

Le Conseil fédéral prend une grosse mesure pour tuer le loup en Suisse

Les loups pourraient être abattus plus facilement dans le pays. Le gouvernement a mis en consultation une révision de la loi sur la chasse en ce sens.
24.06.2026, 09:4024.06.2026, 09:40

Les loups pourraient être abattus aussi pendant la période de reproduction et dans les districts francs. Le Conseil fédéral a mis mercredi en consultation une révision de la loi sur la chasse répondant à une demande du Parlement.

La période où il est possible d'abattre un loup sera étendue entre le 1er février et le 31 mai. Actuellement, le tir du loup n'est autorisé que de septembre à janvier. L'abattage sera également autorisé dans les districts francs.

Une arme inattendue face aux loups: voici la tactique danoise

La révision vise les loups qui, malgré des mesures de protection, attaquent de manière répétée des animaux de rente ou représentent un danger pour l’homme.

La consultation dure jusqu'au 16 octobre. (jzs/ats)

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