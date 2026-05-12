Le loup cause actuellement bien des soucis aux Danois (photo d'illustration). Image: Imago

Une arme inattendue face aux loups: voici la tactique danoise

Après plusieurs situations dangereuses entre animaux et hommes, les autorités danoises recourent à des mesures peu conventionnelles afin de tenir les loups à distance de la population.

Niels Anner, copenhague / ch media

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Le loup rôde dans le Jutland-du-Sud, au Danemark. Et il lui arrive de s'approcher dangereusement près des humains. Le pays est à peu près aussi grand que la Suisse, mais ne compte que 45 loups, arrivés par l'Allemagne. Désormais, cette petite population sème la peur et l'effroi, notamment dans la région rurale d'Oksbol, au nord d'Esbjerg: ces derniers mois, certains animaux ont fait preuve de très peu de méfiance envers les humains.

Le cas qui a surtout fait sensation est celui d'une ado de 14 ans qui, un soir devant une salle de sport, s'est retrouvée nez à nez avec un de ces animaux. Elle a pu se réfugier dans une voiture qui passait. A peu près au même moment, trois loups ont suivi une personne jusque dans le village de Blavand, s'approchant à moins de deux mètres.

carte: watson

Les cris et les gesticulations ne semblaient guère impressionner les animaux. Un agriculteur a vécu une expérience similaire: en avril, pas moins de six loups l'ont lentement suivi jusqu'à sa ferme.



En mars, un loup problématique a été abattu à Oksbol (nord-est d'Esbjerg), mais les autorités restent jusqu'ici réticentes à chasser cet animal protégé. Abattre préventivement des meutes entières, comme cela se fait en Suisse, n'est là-bas pas envisageable, compte tenu de la faible taille de la population.

Quelqu'un a-t-il donné de la nourriture?

Il existe toutefois dans la région un problème particulier: des chercheurs soupçonnent que quelqu'un a délibérément nourri les loups. Peter Sunde, chercheur spécialiste du loup à l'université d'Aarhus, a expliqué:

«S'ils s'approchent sans que des chiens soient présents, ils doivent associer les humains à de la nourriture. Les animaux sauvages ne font pas ce genre de chose pour le plaisir.»

Il ne voit certes pas de danger concret pour les humains, mais les loups doivent retrouver leur méfiance naturelle.



Les autorités environnementales ont désormais réagi par une mesure inhabituelle. Dans la zone d'Oksbol, qui est à peu près aussi grande que le canton de Schaffhouse, des particuliers sont désormais autorisés à tirer sur des loups problématiques lorsque les animaux s'approchent à moins de 30 mètres. L'utilisation d'une arme à feu est soumise à la possession d'un permis de chasse ainsi qu'à une autorisation des autorités.

Dans certaines zones autour des trois villages, la règle des 30 mètres ne s'applique pas: là, les habitants peuvent tirer sur des loups au comportement problématique depuis leur propre propriété, même à plus grande distance. La mesure semble populaire: en quelques jours à peine, six personnes ont déjà obtenu une autorisation.

Des fusils de paintball contre les meutes

Même l'organisation de protection animale Dyrenes Beskyttelse est favorable aux tirs. Mais uniquement avec des fusils à paintball. Cela fait mal et permet de restaurer la méfiance naturelle des loups, a indiqué le biologiste Michael Carlsen:

«Mieux vaut une balle de peinture qu'une vraie balle»

L'organisation réclame également des clôtures à l'épreuve des loups et davantage de chiens de protection des troupeaux. Le chercheur Peter Sunde a ajouté qu'un «harcèlement» des loups pourrait tout à fait produire l'effet escompté.

Dans les pays alpins, les discussions sur l'effarouchement par balles en caoutchouc existe depuis un certain temps; en Suisse, ces balles ont jusqu'ici été utilisées contre des lynx. Aux Pays-Bas, le paintball a été employé contre des loups particulièrement peu farouches dans un parc national. Des critiques, dont un fournisseur danois de paintball, estiment toutefois ces armes non létales inadaptées, car il faut s'approcher à environ 20 mètres des animaux pour être sûr de les atteindre.